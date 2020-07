Patronato: los nombres que suenan para reemplazar a Tarragol

Patronato intentará asegurarse el concurso del delantero Emanuel Dening, de último paso por Tigre, con miras al próximo mercado de pases. La entidad Rojinegra buscará un atacante de área que logre suplir las casi seguras partidas de Cristian Tarragona (lo pretende Estudiantes de La Plata) y Gabriel Ávalos (se lo disputan entre Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors), a quienes se les venció el contrato en junio pasado.

Al correntino, de 32 años se le venció el contrato el pasado 30 de junio, y si bien ya hubo contactos entre la dirigencia y su representante para intentar negociar la continuidad en el Matador, todavía no hubo confirmación ni avances y el delantero comienza a escuchar propuestas de otros clubes.

Según pudo mencionó el sitio Solo Tigre, Dening ya recibió el llamado del cuerpo técnico del Patrón, encabezado por Gustavo Álvarez, haciéndole saber su interés en contar con él. La dirigencia entrerriana también habló con su representante para averiguar la situación contractual. Semanas atrás, el jugador ya había recibido llamados desde Chipre y Grecia que no llegaron a nada concreto.

Otro nombre que le interesa al técnico Álvarez, en caso de que no prospere la llegada de Dening (ex-Newell's), es el de Luciano Pons, que finalizó su vinculación con San Martín de Tucumán, en la Primera Nacional, mencionó el sitio Código Patrón.

También entre los apuntados se encuentra el entrerriano Federico González, quien tuvo una gran campaña en Tigre, aunque no pudo repetir lo mismo en Estudiantes (su actual club). El oriundo de Colón no tuvo muchos minutos en el Pincha y no vería con malos ojos buscar otros horizontes. El aspecto económico podría ser un escollo a sortear para llegar al Santo de la capital provincial.

En tanto no hubo mayores novedades respecto del arribo del mediocampista Martín Rivero, quien "está atento" a una nueva propuesta que le formuló Belgrano de Córdoba para continuar jugando en el club de Barrio Alberdi. El volante ya tuvo un paso por Patronato, dejando una buena imagen.

En tanto, por el momento quedó descartada la llegada de Pablo Agustín Palacio, un media punta de Independiente Rivadavia de Mendoza que interesa al entrenador de Patronato.

Por otra parte, Santiago Rosales debe buscar club ya que no será tenido en cuenta en Racing y en Patronato tienen intenciones de retenerlo. Claro que en las últimas horas le salió un competidor. Se trata de Central Córdoba de Santiago del Estero, entidad que ya se habría comunicado con el representante del volante.