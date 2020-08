Patronato: Lo pidió D10S, vino al Santo  

Los artilleros que se destacaron en el campeonato de La Nueva Nacional lograron dar el salto de división en el segundo semestre del año. Germán Rivero, de último paso por Alvarado de Mar del Plata, pudo despegar de la segunda categoría del fútbol argentino para sumarse al plantel de Patronato. Gracias a su capacidad goleadora el atacante nacido en la localidad bonaerense de Garín se ganó un nombre en el mercado de pases.

El futbolista que realizó inferiores en Argentinos Juniors y en Tigre fue incluido a inicios de año en la lista que confeccionó Diego Armando Maradona para potenciar el ataque de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Germán Rivero Patronato.jpg Rivero quiere exhibir su capacidad goleadora con la camiseta de Patronato Gentileza Prensa Patronato

Pero Pelusa no fue el único que le echó el ojo. Independiente realizó una propuesta formal. El interés prosperó y se materializó en un precontrato con la entidad marplatense, pero el acuerdo se esfumó. Rivero continuó en el campo de juego con un claro objetivo: ingresar en la elite. Para eso, tenía que sostener su nivel. Con 11 gritos en 19 juegos su deseo de formar parte de un plantel de Primera División se transformó en realidad. “Esta oportunidad se presenta en un momento muy lindo de mi vida. Hace poco fui papá por tercera vez. Es cuestión de aprovechar este momento para seguir progresando”, se entusiasmó el Gringo, como lo apodaron sus compañeros en barrio Villa Sarmiento, en diálogo con Ovación.

Su estreno en el círculo superior le llegó después de luchar varios años en la B Metropolitana, donde vistió la camiseta de Flandria y de Fénix. Tras su llegada al Nacional entendió que desde esa categoría podía incertarse en el máximo nivel. “Cuando me tocó sumarme a Alvarado quería hacer méritos para tener la oportunidad de jugar en Primera. Tuve continuidad y un buen campeonato. Por suerte surgió la propuesta de Patronato, que es una buena oportunidad”, definió.

Antes del llamado del Rojinegro hubo un sondeo de Independiente de Avellaneda. “Se habló de esa posibilidad con la dirigencia de Alvarado, pero en ese momento yo estaba enfocado en el club. No se que habrán dicho y hablado entre ellos. Yo sabía que tenía que seguir trabajando para las oportunidades que se podían presentar en el futuro. Me sentía bien e importante por el hecho de encontrarme en el radar de un equipo importante como Independiente”, recalcó.

El Diablo no fue el único que quiso asegurarse los servicios de uno de los artilleros que se ubicaba en los primeros escalones de la tabla de goleadores. Por pedido de Diego Maradona, desde Gimnasia evaluaron la posibilidad de incorporar a Rivero al Lobo. “Me enteré de esta posibilidad cuando se reanudó el campeonato. Que el Diego me quiera fue algo muy importante para mí. Era una noticia muy linda. No sé por qué no dio. De todos modos eso es historia. Hoy estoy muy contento de estar en Patronato”, aseguró.

Germán definió al Santo como una buena vidriera. “La propuesta que ofrece Patronato es buena para los delanteros. Quienes estuvieron en la temporada pasada emigraron a Vélez, Argentinos, México”, indicó. “De todos modos lo importante será aportar mi grano de arena para el bien del equipo. Después en lo personal aspiro hacer una buena campaña”, cerró.