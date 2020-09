Patronato: "Lo ideal es jugar, pero nos adaptamos"  

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes la habilitación para disputar los encuentros amistosos de pretemporada. El avance de la nueva fase se dio a conocer mediante el Boletín Oficial 5791. Los equipos que compiten en la Liga Profesional y en la Nueva Nacional podrán desarrollar su primer juego preparatorio a partir del próximo jueves siguiendo el protocolo sanitario. Al respecto, el entrenador de Patronato Gustavo Álvarez destacó la importancia de adquirir ritmo de competencia, pero aclaró que la “necesidad deportiva” deberán transitar junto “a la seguridad protocolar”.

“Estamos esperando que Patronato tenga la seguridad del protocolo en el caso de hacer un amistoso en Paraná o fuera de la ciudad. El cien por ciento de inmunidad es difícil de encontrar, pero si trabajamos con tranquilidad. Si esa misma tranquilidad se traslada a la competencia amistosa, sea en Paraná o fuera de Paraná, con viaje de por medio, deportivamente es lo adecuado. Pero tienen que ir de la mano la necesidad deportiva y la seguridad protocolar. De ser así, no tengo inconveniente de jugar amistosos”, remarcó el entrenador en la habitual conferencia de prensa de los lunes por la plataforma zoom.

Siguiendo en la misma línea, indicó la revelación de medirse ante un adversario. Pero a su vez destacó el rendimiento de los equipos argentinos que, sin haber desarrollado un amistoso, exhibieron una buena performance en la reanudación de la Copa Libertadores. “Me sorprendió el rendimiento de los cinco equipos que jugaron por Copa Libertadores. Y por lo visto han llegado bien sin amistosos y con muy poco fútbol. Lo ideal, si tengo que elegir, es jugar amistoso, pero me adapto a las situaciones protocolares que el club me indica. El club se alineará con las medidas de salud correspondiente. Los libros dicen pretemporada, competencia amistosa y competencia oficial. Ahora tenemos que evaluar muchas cosas para seguir avanzando sobre seguro”, indicó el entrenador.

Está el nueve.

En otro orden, Álvarez confirmó el cierre de las negociaciones con Junior Arias. “Hable hoy (por ayer) y me dijo que venía para Paraná”, confió. Luego el DT argumentó los aspectos que motivaron la llegada del artillero uruguayo, de último paso por Banfield. “Cuando hablé con Junior le dije que la función principal del nueve es el gol. Se puede llegar al gol con juego directo o juego asociado. Normalmente en mis equipos por la forma de juego es muy posible que lleguen con juego asociado y que el nueve tenga la característica de asociarse de espalda con los compañeros que tiene de frente. Junior tiene esa característica. Ahora si en una hay que ir a la dividida y pelear tiene que estar preparado para eso. Se lo dije y es lo que espero de él”, apuntó.

Junior Arias.jpg Junior Arias se suma al ataque de Patronato

Luego amplió: “Junior es un delantero centro con movilidad, buen juego asociado, buen definidor y con capacidad de pelear si la pelota no es limpia. Nos convenció para contratarlo”. Siguiendo el rubro incorporaciones, Álvarez reiteró la posibilidad de sumar otra ficha para el ataque, pero, como indicó en anteriores alocuciones, sostuvo que no contratarán por acumular nombres. “La idea es sumar un extremo zurdo, pero no aparece un nombre propio que nos haga provocar una negociación. Sino es algo que no tengamos y pensemos a priori que jerarquice el plantel dándonos algo que no tenemos prefiero no traer”, señaló.

De esa manera dejó en claro que no le quita el sueño la llegada de otra pieza. “En ese puesto y en cualquier otro no soy de traer por traer. Podemos acertar o equivocarnos, pero tengo que justificar y fundamentar las decisiones. Estamos buscando determinada característica de determinado nivel y sabemos que el mercado se abre nuevamente en diciembre y puede haber algún movimiento que nos beneficie. Seguimos buscando una característica que es difícil de buscar, pero estoy conforme con el plantel. Si lo podemos completar con ese lugar, lo completaremos. Sino esperaremos”, finalizó