Patronato le gana a Quilmes tras un golazo de tiro libre

Patronato juega con Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, es en el marco de la 31ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. El árbitro del juego es Fabrizio Llobet, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Darío Rojas Martínez. En el primer tiempo están 1 a 0 por el tanto de Juan Barinaga a los 33 minutos del primer tiempo.

El equipo paranaense viene de sufrir una dura caída como visitante ante Racing de Córdoba por 1-0 y necesita retomar la senda triunfal. Con 43 puntos, el Patrón está séptimo, con cinco de ventaja respecto a la Academia cordobesa, primer equipo fuera de la lista de clasificados al Reducido.

Patronato no puede resignar más puntos en el Grella

Un triunfo pasa a ser clave para los dirigidos por Gabriel Gómez para tomar aire en la zona de clasificación. Para este partido se podría producir el retorno de Gonzalo Asís a la titularidad, en detrimento de la presencia de Valentín Pereyra, provocando el adelantamiento de Maximiliano Rueda al mediocampo.

Minuto a minuto

A los 2 minutos

Fue la primera clara para Patronato. Un cabezazo de Bonansea que dio en el palo. Con facilidad el equipo local manejo la pelota para generar la chance de gol.

A los 15 minutos

Patronato manejo el balón pero sin generar peligro sobre el arco defendido Glellel. En tanto el rival, se fue animando de apoco adelantándose en el terreno de juego.

A los 17 minutos

El delantero de Quilmes Oscar Belinetz comenzó a ser importante. Aguantando y generando espacios. Gabriel Carabajal también fue vital con su manejo de balón para Quilmes.

A los 25 minutos

Otra clara para Patronato, tras un gran pase de Juan Barinaga dejando solo a Julián Marcioni. El remate fue contenido por el arquero rival, Esteban Glellel.

A los 33 minutos

Tiro libre claro para Patronato, que Juan Barinaga cambió por gol. Un gran remate del paranaense se metió en el arco de Glellel. Fue el 1 a 0 para el local.

A los 40 minutos

Los nervios se apoderaron de los jugadores de Quilmes. Le valió un par de amonestaciones. Se registraron faltas fuertes. Fueron cuatro seguidas.

A los 49 minutos

Final de un primer tiempo entretenido con un gol de Patronato, que se justificó por lo realizado a lo largo de los 45 minutos de la instancia inicial.

En el complemento

A los 46 minutos

Buen manejo de balón, le permite a Patronato pararse en campo rival. Proteger la victoria fue el objetivo.

A los 55 minutos

Alan Bonansea tuvo una clara que Bindella evitó el gol en la línea. Sigue la sequía para el goleador de Patronato.

A los 60 minutos

Carabajal tuvo una clara. Remate de frente al arco que el arquero de Patronato sacó al córner.

A los 65 minutos

Otra clara para Quilmes, un remate de Belinetz, que el arquero Alan Sosa la detuvo con un gran reflejo. Buen momento para el guarpalos local.

El 11 de Patronato

Embed #JuegaPatrón | Así forma el Rojiné para enfrentar a Quilmes#VamosPatrón pic.twitter.com/ezhRzxNmum — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 14, 2025

Formación de Quilmes