Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato le gana a Quilmes tras un golazo de tiro libre

Patronato, con la necesidad de sumar, vence al equipo del Gran Buenos Aires. Están 1 a 0 por el tanto de Juan Barinaga a los 33 minutos.

14 de septiembre 2025 · 16:02hs
El golazo de Barinaga

Prensa Patronato.

El golazo de Barinaga, que nada pudo hacer el arquero visitante.
Patronato gana por el tanto de Barinaga.

Prensa Patronato.

Patronato gana por el tanto de Barinaga.

Patronato juega con Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, es en el marco de la 31ª fecha de la Zona A en la Primera Nacional. El árbitro del juego es Fabrizio Llobet, acompañado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Darío Rojas Martínez. En el primer tiempo están 1 a 0 por el tanto de Juan Barinaga a los 33 minutos del primer tiempo.

El equipo paranaense viene de sufrir una dura caída como visitante ante Racing de Córdoba por 1-0 y necesita retomar la senda triunfal. Con 43 puntos, el Patrón está séptimo, con cinco de ventaja respecto a la Academia cordobesa, primer equipo fuera de la lista de clasificados al Reducido.

patronato no puede resignar mas puntos en el grella

Patronato no puede resignar más puntos en el Grella

Leonel Bolzán aplicó la ley del ex y marcó dos goles para Patronato.

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Un triunfo pasa a ser clave para los dirigidos por Gabriel Gómez para tomar aire en la zona de clasificación. Para este partido se podría producir el retorno de Gonzalo Asís a la titularidad, en detrimento de la presencia de Valentín Pereyra, provocando el adelantamiento de Maximiliano Rueda al mediocampo.

Minuto a minuto

A los 2 minutos

Fue la primera clara para Patronato. Un cabezazo de Bonansea que dio en el palo. Con facilidad el equipo local manejo la pelota para generar la chance de gol.

A los 15 minutos

Patronato manejo el balón pero sin generar peligro sobre el arco defendido Glellel. En tanto el rival, se fue animando de apoco adelantándose en el terreno de juego.

A los 17 minutos

El delantero de Quilmes Oscar Belinetz comenzó a ser importante. Aguantando y generando espacios. Gabriel Carabajal también fue vital con su manejo de balón para Quilmes.

A los 25 minutos

Otra clara para Patronato, tras un gran pase de Juan Barinaga dejando solo a Julián Marcioni. El remate fue contenido por el arquero rival, Esteban Glellel.

A los 33 minutos

Tiro libre claro para Patronato, que Juan Barinaga cambió por gol. Un gran remate del paranaense se metió en el arco de Glellel. Fue el 1 a 0 para el local.

A los 40 minutos

Los nervios se apoderaron de los jugadores de Quilmes. Le valió un par de amonestaciones. Se registraron faltas fuertes. Fueron cuatro seguidas.

A los 49 minutos

Final de un primer tiempo entretenido con un gol de Patronato, que se justificó por lo realizado a lo largo de los 45 minutos de la instancia inicial.

En el complemento

A los 46 minutos

Buen manejo de balón, le permite a Patronato pararse en campo rival. Proteger la victoria fue el objetivo.

A los 55 minutos

Alan Bonansea tuvo una clara que Bindella evitó el gol en la línea. Sigue la sequía para el goleador de Patronato.

A los 60 minutos

Carabajal tuvo una clara. Remate de frente al arco que el arquero de Patronato sacó al córner.

A los 65 minutos

Otra clara para Quilmes, un remate de Belinetz, que el arquero Alan Sosa la detuvo con un gran reflejo. Buen momento para el guarpalos local.

El 11 de Patronato

Embed

Formación de Quilmes

Embed

Patronato Quilmes Racing de Córdoba Juan Barinaga
Noticias relacionadas
la racha que patronato buscara prolongar ante quilmes

La racha que Patronato buscará prolongar ante Quilmes

Maximiliano Rueda podría modificar rol dentro del campo de juego y adelantarse a la línea de volantes

¿Cirugía mayor en Patronato o voto de respaldo?

quilmes sufrira una baja importante para enfrentar a patronato

Quilmes sufrirá una baja importante para enfrentar a Patronato

Patronato regresará el domingo al estadio Grella

El tren que dejó escapar Patronato

Ver comentarios

Lo último

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Habló un entrerriano deportado por Trump: Le pedí al juez que me mandara para México

Habló un entrerriano deportado por Trump: "Le pedí al juez que me mandara para México"

Ultimo Momento
Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Habló un entrerriano deportado por Trump: Le pedí al juez que me mandara para México

Habló un entrerriano deportado por Trump: "Le pedí al juez que me mandara para México"

El super lunes de Javier Milei: mesa política, jura de Catalán y cadena nacional

El super lunes de Javier Milei: mesa política, jura de Catalán y cadena nacional

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Policiales
Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Ovación
Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

Ganó Marc Márquez y se encamina a su 7° título

Ganó Marc Márquez y se encamina a su 7° título

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

La provincia
Entre Ríos insiste ante la Corte con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

Entre Ríos insiste ante la Corte con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

Senado trata la reforma al Consejo de la Magistratura y la Ley de Juicios por Jurados

Senado trata la reforma al Consejo de la Magistratura y la Ley de Juicios por Jurados

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Graciela López de Degani Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín

Graciela López de Degani "Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín"

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

Dejanos tu comentario