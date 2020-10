Patronato: de la angustia a la felicidad

“No sabía cuánto tiempo iba a llevar la recuperación porque el tobillo no se desinchaba. Iban ocho días y no se desinflamaba. Pensé que no llegaba al primer partido, pero evolucioné gracias a trabajo de los médicos y los kinesiólogos, que hasta venían a casa a atenderme”, relató Lauti, en rueda de prensa. El Gordo se reintegró a las órdenes del entrenador Gustavo Álvarez el lunes. “Estoy muy contento porque fueron semanas largas”, describió Comas, quien entiende que, a poco más de una semana para el inicio del campeonato, está en desventaja desde lo físico. “Estoy trabajando con el profe para llegar de la mejor manera posible. Fueron 13 días que estuve parado sin siquiera poder caminar porque no podía ni apoyar el pie. Estoy en desventaja, pero el profe sabrá cómo llevarme para recuperar lo físico que es lo que más quiero”, indicó.

Comas no solo trata de recuperar terreno desde el aspecto aeróbico. En el entrenamiento de ayer sumó minutos de fútbol. Y en un momento del ensayo Álvarez lo ubicó como centrodelantero. “Gustavo (Álvarez) nos da herramientas porque en un partido puede pasar un montón de situaciones y ahí es donde el jugador tiene que responder. Nunca jugué solo de nueve, sino que lo hice al lado de otro delantero, pero son herramientas que a un jugador lo potencian. Mientras sea de ataque la posición, me gusta”, resaltó. El Gordo entendió que, para cumplir en una función que no es su hábitat natural, es cuestión de estar convencido. “Gustavo nos da el indicio de que el jugador tiene que saber de todos los puestos. Para el ataque es mucho más fácil porque tengo los movimientos y siempre que estás frente al arco es más lindo para uno que es delantero”, recalcó.

patron Patronato y Lautaro Comas

Para cumplir su rol de centroatacante debe recurrir a otros mecanismos. Lautaro explicó las diferencias en el juego. “En el centro tenés que realizar otros movimientos. Hay que pivotear un poco más y los contramovimientos son hacia afuera. Son movimientos necesarios que a uno le hace bien saber realizarlos porque en determinado momento del partido puede pasar cualquier cosa y hay que estar preparado”, reiteró.

Por otro lado, Lauti exhibió su entusiasmó con el desafío que se avecina. “En esta pretemporada hemos reforzado lo que veníamos haciendo antes de la pandemia y eso al jugador le hace bien. Hoy cuento con más herramientas de las que tenía antes. El grupo está muy bien conformado, los chicos están muy convencidos. A partir de ahí iremos por un buen fútbol y un gran Patronato que asumirá otro tipo de responsabilidad”, chapeó. Al momento de explicar cuáles son las nuevas “responsabilidades”, acotó: “En Primera División hemos peleado siempre abajo, sabiendo que no está la mochila de pelear por el descenso podemos animarnos por pelear por algo más. Nos preparamos exclusivamente para estar arriba, sabemos que hay un buen grupo para lograr lo que nos pro pusimos”. Sobre el final, explicó cómo encararán la meta en un campeonato de tres meses. “Tenemos que plantarnos en todas las canchas, hacernos fuertes de local e ir por todo. Serán tres meses en los que tenemos que dejar todo para hacer la mejor campaña del club”, cerró.

Se suspendió el acto eleccionario

La Asamblea que iba a determinar la fecha de las próximas elecciones en el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica fue postergada hasta nuevo aviso. La decisión se adoptó, en forma unánime, en la reunión que realizó en la noche del martes la actual Comisión Directiva. Del cónclave participaron Miguel Hollman, Alcides Papaleo, Dante Molina, Diego Frutos, Esteban Quinodoz, Elena Mauri, Pablo Chapado, Oscar Lenzi, Cristian Lambarri, Daniel Lambarri, Luis Torres, Juan Eppinger, Edgardo Buffa, Hugo Velázquez, y el Director Espiritual, Diego Rausch, Según el comunicado oficial, la medida tiene sustento en las Resoluciones n° 055/2020 y 069/2020 DIPJ, mediante las cuales la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos ha regulado la realización de estas actividades, mandando a suspender en los casos en que hubiera más de una lista presentada.

Se ha fundamentado en la defensa de los derechos de los asociados pretendiendo asegurar su participación al preservar el derecho electoral, tanto como la seguridad jurídica y transparencia del acto asambleario en su totalidad, lo cual no sería posible por medios virtuales. El 14 de octubre Sebastián Bértoli oficializó su candidatura a la presidencia de la institución al presentar formalmente la lista denominada Primero Patronato. 48 horas después el oficialismo confirmó la postulación de Miguel Hollman.