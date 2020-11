Patronato: hay santa paciencia

“La semana larga siempre viene bien, para recuperar lesionados, para trabajar un poco más. Un equipo que necesita trabajo y siempre hay cosas por mejorar. En el medio de competencia hay un equipo en formación. Si bien llevamos más de dos meses trabajando puedo decir que Patronato es un plantel reconstruido y un equipo en formación. Frutos del trabajo se van viendo mejoras y hay que tener paciencia”, recalcó el DT del Rojinegro, en rueda de prensa.

El entrenador aclaró que, contar con mayor tiempo para diagramar el siguiente desafío, no lo lleva a modificar la idea del proyecto. “Tengo muy claro adonde empezamos, muy claro adonde vamos a llegar y el recorrido que hay que realizar”, subrayó. “El recorrido va a tener altos y bajos, tendremos alegrías y sinsabores, aciertos y errores, pero es propio de un equipo en formación y un plantel en reconstrucción. Es lógico porque no es fácil amalgamar en Primera División la vorágine de la competencia. Estoy acostumbrado a hacerlo, se que hay que tener paciencia y esta es un caso mas”, profundizó.

El DT reconoció que los resultados son importantes, pero aclaró que no son determinantes para el desarrollo del proyecto. “Este es un torneo de transición y readaptación donde los resultados siempre son importantes, pero no me desesperan para nada porque se muy bien donde empezamos, adonde estamos y adonde queremos llegar”, reiteró.

Luego agregó: “Debemos tener a todo el plantel a disposición para que realmente el trabajo sea juzgado. Armamos un plantel de dos jugadores por puestos más la posibilidad de un juvenil más. Estamos con una competencia diaria para ver quien está mejor para desarrollar una idea de juego. Tenemos jugadores muy importantes afuera, que si bien la competencia es diaria, en el armado del plantel lo trajimos como refuerzos. Entiendo a refuerzos a quien tiene una jerarquía y experiencia superior a lo que uno tiene en promedio. El primero que tiene que juzgar a Patronato soy yo porque estoy en el día a día, se lo que le pido y como medir individual y colectívamente al plantel. Hasta que no dispongamos de todo el plantel es muy difícil hacer una evaluación definitiva y los resultados en este torneo es importante porque es Primera División, pero no me parece para nada determinante. Sería entrar en una histeria colectiva sin respetar los procesos”.

En esta línea, descartó la teoría de conquistar la victoria “cueste lo que cueste” en el estadio José Amalfitani. “Nunca es cueste lo que cueste. No conozco equipo que haya ganado como sea o cueste lo que cueste. Siempre hay una idea atrás, un proceso de trabajo. En los equipos adonde trabajé fueron procesos y el único donde no fue proceso fue en Patronato por la interrupción. Sino hubiera sido proceso porque hubieran sido 11 partido más. El fútbol es un proceso de crecimiento permanente y de construir sobre lo construido. El funcionamiento es coordinar partes. Y cuando hay partes nuevas hay que aceitarla, amalgamarlas, se tienen que conocer y esto es parte de un proceso”, explicó.

“No se si será virtud, pero una de mis características es la paciencia, la tranquilidad, ser frío en mirar el presente el futuro, saber adonde queremos llegar. Se que esta parte hay que recuperar nombres propios y a partir de ahí evaluar a Patronato. Las evaluaciones parciales valen, es producto de la pasión del hincha, del trabajo del periodista, pero hay que ir tranquilos porque sería apresurarse o darle importancia a comentarios que no los tienen”, redondeó.

Por último, remarcó que el equipo está “muy lejos”, del techo. “Dimos un paso importante de un partido a otro. El resultado ante Huracán se magnificó por la derrota en La Plata. Hay que ser cuidadoso con el análisis. Pero estamos muy lejos del ideal”, concluyó.