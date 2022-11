Patronato fue recibido por las autoridades del gobierno

“Memorable la campaña de Patronato, no sólo por el gran triunfo obtenido ayer, este campeonato que por primera vez en la historia de la provincia de Entre Ríos nos da la alegría de tener una Copa Argentina, un torneo nacional , de poder participar de un torneo internacional como la Copa Libertadores. Lo más importante ha sido toda la campaña que éste equipo realizó con un gran esfuerzo de sus jugadores y cuerpo técnico, de su Comisión Directiva; que se enfrentaron a un año realmente muy difícil, muy complejo por el sistema de promedios, pero con mucho corazón y mucha garra, pero por sobre todas las cosas con mucho fútbol, que esto es importante. No es ganar de cualquier manera, uno puede ganar de casualidad una vez, pero cuando hace una campaña consistente como la que hizo Patronato a lo largo de todo el campeonato, cosechar tantos puntos como lo hizo y ganar la Copa Argentina de forma inobjetable, además ganándole a los dos equipos más grandes del país en forma consecutiva, habla a las claras que hay un gran equipo y que para la provincia de Entre Ríos es un orgullo, porque nos pone como provincia, como deporte en lo más alto de la Argentina. Todos los medios hablan muy bien de este equipo, no sólo por lo deportivo, sino también por lo que han logrado desde lo colectivo como grupo humano, con esfuerzo. Y esto tiene también su importancia, porque le deja a los chicos de Patronato y de los otros clubes de la provincia la enseñanza de que con tenacidad y con esfuerzo se alcanzan los objetivos, se alcanzan los logros. Y esto es importante, porque el fútbol más allá de los resultados, deja valores, y éstos valores para nuestros jóvenes y niños son muy importantes porque es el deporte que viene.

Con respecto a cómo lo vivió: “En mi caso lo viví con muchos nervios, con mucha tensión. Y la verdad que después muy contento, muy feliz. Con mi padre siempre conversábamos de Patronato y bueno, le hubiese gustado mucho verlo campeón.

Sin dudas es un logro visagra para el deporte entrerriano, primero porque a Entre Ríos le costó muchísimo poder tener un equipo compitiendo en la Primera División del fútbol argentino. Esporádicamente cuando estaban los viejos torneos nacionales, alguna vez estuvo Patronato, otra vez estuvo Gimnasia de Concepción del Uruguay; pero era un torneo y nada más. Patronato ya había marcado con el ascenso a la Primera División una impronta que se sostuvo y lamentablemente, pese al gran esfuerzo que se hizo este año, no alcanzó para mantener la categoría. Pero como contrapartida está este logro que sin dudas es el más importante en la historia del fútbol entrerriano, que es ganar un campeonato argentino, ni más ni menos, tener una estrella en la camiseta y además competir en una copa como la Libertadores. Y para la ciudad, lo hablábamos con el intendente Bahl, tiene también su importancia porque uno puede ver que cada vez que juega Patronato moviliza desde otros lugares de la Argentina, público que viene a ver, y esto significa hoteles, significa cubiertos en gastronomía, se moviliza la ciudad. Así que bueno, acá vamos a estar alentando siempre en las buenas y en las malas, y el año que viene estaremos desde el lugar que esté Patronato, alentándolo. Porque más allá de las preferencias que cada uno pueda tener con su equipo de fútbol; Patronato representa al equipo de la provincia de Entre Ríos”.

CARLOS QUINTANA, CAPITÁN

Esto va a ser especial, dar la vuelta olímpica con la gente. Si bien llegamos hoy temprano y recibimos el apoyo, va a ser lindo que esté toda la gente y que nos puedan ver y nosotros poder disfrutar con ellos. Estamos muy agradecidos con la gente que viajó, que hizo el esfuerzo de vender hasta lo que no tenía y estuvo apoyándonos y nosotros a eso lo reconocemos y lo agradecemos. También a la gente que nos fue a buscar, que nos acompañó al aeropuerto a la ida y a la vuelta, sumamente agradecidos. Estoy orgulloso de ser el capitán de este gran grupo que se logró conformar y la verdad que a uno lo llena de orgullo”.

OSCAR LENZI, PRESIDENTE DE PATRONATO:

“Estamos muy felices, valió el esfuerzo. Hemos encontrado un cuerpo técnico y un grupo de jugadores maravilloso que nos han dado esta alegría.”

En cuanto a la continuidad de Facundo Sava y Altamirano: “es nuestra intención que se queden, vamos a necesitar el apoyo de todos para que ellos puedan quedarse, están enamorados de la ciudad, por supuesto. Así que hemos puesto primera en marcha, vamos a ver cómo termina, Ojalá que podamos continuar con ellos.”

Con respecto a las condiciones del estadio para cumplir con los requerimientos de la Conmebol: “Vamos a ver la inspección de la Conmebol cuando se nos informe cuáles son los requisitos y obviamente que para poder jugar, algunas cosas vamos a tener que hacer”.