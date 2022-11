Patronato fue noticia hasta en Italia

Flavio Ciasca vive en Florencia. Es un apasionado del fútbol y de todo lo que gira en torno al balón, mucho más allá de las meras noticias deportivas

¿Quiénes son?

Algunos me preguntaron si había necesidad de otro sitio en Génova, una empresa titánica, la que el personal y yo queremos crear con este sitio. No será como los de siempre, ¡ya por el nombre!

GÉNOANI FORESTI; son los que, por diversas razones, no pueden vivir en Génova, son probablemente hijos o nietos de emigrantes, que se han asentado en diversas partes de este mundo cada vez más globalizado. De varias investigaciones realizadas siempre a través de la red, parece que hay más genoveses dispersos en las diversas naciones que los que todavía son muy numerosos en Génova o en la región de Liguria.

Hay genoveses, aunque sólo sea en las diversas regiones italianas, la vida los ha llevado a trabajar no en la ciudad de origen sino fuera, dentro de la República. Nuestro sitio está abierto a todo el mundo pero está dedicado a los que aman al Génova desde fuera, a los que se levantan a las horas más insospechadas para poder sintonizar la parábola del partido del Génova. ¡Son aquellos que siguen Campeonatos más o menos importantes pero que no pueden resistirse al encanto del maillot Rossoblù! Aquellos que no tienen un televisor siempre están equipados para escuchar la voz de Pinuccio Brenzini con los legendarios comentarios de radio de Radio Nostalgia.

genoveses poco interesados en asuntos corporativos y económicos pero que se sienten atraídos " por la camiseta con los colores más bonitos del mundo";este sitio tiene como objetivo, a través de un desarrollo constante, hacerle apreciar en poco tiempo todas las emociones del mundo de Génova a una distancia de miles de kilómetros desde donde se conectará. Queremos mostrarte a través de nuestro canal de You Tube (activo desde los primeros días de 2021), los mejores gestos técnicos de nuestros campeones que llevan nuestra camiseta a los campos de la Serie A. Queremos centrarnos en el aspecto técnico para atraer a los más jóvenes. intenta de nuevo las hazañas técnicas de nuestros jugadores. Queremos darte la oportunidad con estadísticas, rankings, curiosidades para que tengas al menos 30 minutos de desapego de los problemas cotidianos todos los días, queremos crecer junto a ustedes Fans.

No pretendemos resultados inmediatos ni hacer boom en las conexiones, solo queremos darte información realista y alejada de cualquier polémica. Una vez que se hayan resuelto algunos problemas legales y contractuales, estaremos listos para darle lo mejor de nosotros y hacer todo lo posible para brindarnos una vista de 360 ° del mundo de Génova.

Por supuesto, agradecemos a nuestros patrocinadores de quienes aprenderá pero nunca serán demasiado invasivos, quienes se aseguraron de ayudarnos a lanzar este producto para usted.

¡Así que solo tenemos que empezar! Tu Raimundo Navarro.