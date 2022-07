Patronato explotó en las redes: "Robarnos la ilusión"

Escándalo en el partido de Patronato. 1) Una decisión muy polémica del VAR le privó a Patronato de un gol legítimo contra Barracas Central en la cancha de All Boys, donde el Guapo hace de local. ¿Qué ocurrió? Encaraba un jugador del Patrón y hubo un rechazo de Brian Salvareschi: la pelota derivó a Axel Rodríguez que estaba en posición adelantada. Pero eso no debía considerarse offside por la simple razón de que la pelota no salió desde un compañero sino un rechazo del hombre de Barracas. Al menos no se pudo apreciar que la pelota rebotara en Mansilla (Patronato) fue imperceptible