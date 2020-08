Patronato: Están las bases para seguir progresando

La nueva realidad lleva a todos los planteles a trabajar en un escenario diferente. Con entrenamiento divididos en tandas. Con grupo reducidos de futbolistas y sin momento de edificar las relaciones humanas que permiten fortalecer las relaciones humanas. Dentro de ese escenario trabaja Patronato con la tranquilidad de contar con un alto porcentaje del plantel desde el primer día de trabajos, y con una base que el entrenador solicitó al momento de renovar su vínculo contractual en barrio Villa Sarmiento.

Lo atípico es la forma que se comenzó a entrenar, con seis jugadores en cancha, en diferente turnos. Pero si lo comparamos con otros inicios hay un factor muy importante que fue mantener la base del torneo anterior. De los 33 jugadores que están entrenando en este momento hay 25 profesionales de la temporada anterior. Al mantener esa base hablo de proyecto. Y el proyecto es cuando se construye sobre lo construido y no hay una renovación total de los planteles, cosa que imposibilita el crecimiento constante”, resaltó el entrenador del Rojinegro, Gustavo Álvarez, en conferencia de prensa a través de la plataforma digital zoom

Al definir proyecto deportivo, el entrenador enumeró dos aspectos importantes. Uno de ellos lo definió como “Construir sobre lo construido”. En este sentido, mencionó: “Creo muchísimo en los proyectos. Los proyectos integrales, que el plantel profesional tenga una relación fluida con reserva y a su vez con las divisiones juveniles. Uno no sabe el tiempo que va a estar en los clubes pero en mi caso trabajo como si estuviera siempre en Patronato. Miro en el hoy, el mañana. Y lo ideal para el club sería en los mercado cada vez salir a buscar menor jugadores.

Otro ítems relevante en los procesos deportivos son los objetivos superadores para evitar un “estancamiento”, como describió Álvarez. “Lo que propongo para Patronato, que lo hablé desde mi primer día de mi renovación, es superar lo que venimos haciendo. Es una cuestión lógica. Después ponerle nombre de clasificación a una Copa es algo muy sustancial que prefiero evitar”, indicó, a modo de introducción.

Continuando en la misma línea, prefirió realizar una mirada a largo plazo, haciendo foco en el final del camino y donde el crecimiento del funcionamiento llevará a desarrollar la mejor cosecha de unidades. “En una campaña, la cantidad de puntos es consecuencia de un funcionamiento. De esta manera lo que tengo que garantizar es un crecimiento en el día a día que lleve a Patronato a jugar cada vez mejor. El funcionamiento del equipo en la etapa final del campeonato anterior fue bueno. Quizás tuvimos dos, tres puntos menos de lo merecido, pero conseguimos un promedio de puntos aceptable para la situación en la que estábamos. Esa es la base, a partir de ahí hay que crecer y sería un error decir hay que sacar más puntos. Lo acertado seria que debemos jugar mejor”, diferenció.

Luego continuó con su teoría: “Un equipo que sea protagonista, que tiene la pelota, que obligue al rival a desgastarse, que aparezcan los espacios para atacar. Y a partir de ahí que el equipo juegue cada vez mejor, que se imponga a los rivales en una temporada larga la tabla de posiciones me termina ubicando en el lugar merecido”.

Con firmeza. En otro orden, Álvarez valoró la gestión que realizó la dirigencia en la conformación del plantel. “Patronato está recorriendo el mercado de pases en forma firme, segura, paciente”, describió. “Solamente faltarían tres nombres propios para cerrar el plantel”, adelantó. La mirada está orientada en la contratación de un arquero y dos atacantes. Cerrar negociaciones demanda paciencia, pero en barrio Villa Sarmiento hay cautela. Así lo expresó Álvarez. “Estamos tranquilos. Lo principal es que se pudo mantener la base de la temporada anterior, con excepción de tres jugadores que tuvieron ofertas importantes y entiendo que no se los haya podido retener. Estamos hablando con tres jugadores que son lo que faltan para cerrar el plantel, tres nombres propios puntuales, y tenemos tiempo. Patronato viene recorriendo bien el mercado. Eso nos da tranquilidad, a la esperar de cerrar con estos tres nombres propios para formar la totalidad del plantel”.

Si bien han trascendido el apellido de Daniel Sappa para la valla y el de Lucas Albertengo para el ataque, el entrenador optó por no dar por cerrada ninguna contratación. “Hasta que un jugador no firme no voy hablar. Si estamos negociando con un arquero y con dos delanteros de diferentes características. Es una tranquilidad para mi cuando se cierran operaciones con el nombre propio inicial que le pasé al club. Me gusta trabajar en forma consensuada con la dirigencia cuando hay un nombre propio porque que me interesa fundamentar. Analizamos trayectoria, actualidad, potencial de crecimiento, adaptación a nuestra idea de juego. No buscamos el plan b y plan c porque fuimos por ellos y los convencimos con negociaciones favorable”, cerró.