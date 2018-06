"Patronato es un equipo que se ganó el respeto"

A 12 días del inicio de la pretemporada Patronato confirmó su primera incorporación, que se integrará al plantel que competirá en la próxima edición de la Superliga Argentina de Fútbol. Se trata de Matías Escudero, quien llega a barrio Villa Sarmiento proveniente de San Martín de San Juan, donde jugó los últimos tres torneos.

El marcador central disputó 22 cotejos en la última temporada, todos de ellos como titular, y se despachó con una conquista. En el equipo cuyano en total disputó 53 partidos entre el Torneo de Transición 2016 y la temporada 2017/18. Su ciclo en San Martín concluyó dado que el entrenador Walter Coyette lo declaró prescindible.

Escudero llega libre con el pase en su poder. La negociación se cerró a préstamo por una temporada. Arribará el sábado 16 a Paraná para comenzar el lunes 18 los entrenamientos.

En Villa Sarmiento habían circulado nombres como posibles refuerzos. El de Escudero no apareció en la nómina. Su llegada a la entidad de la capital entrerriana se dio en silencio y con mucha celeridad. " Me sedujo el interés que me demostraron el entrenador y la dirigencia. Además quería continuar jugando en Primera División. Por eso las negociaciones se dieron muy rápido y en un par de días llegamos a un acuerdo desde lo económico con mi representante", remarcó el flamante jugador del Rojinegro, en diálogo telefónico con Ovación.

Con la camiseta de San Martín Escudero enfrentó en dos oportunidades a su nuevo equipo. El primer cotejo ante el Patrón fue el 21 de noviembre de 2016 en el Presbítero Bartolomé Grella, ocasión en la que los paranaenses se impusieron con un categórico 3 a 0.

El último de ellos fue victoria sanjuanina por 2 a 0 en la mañana del 27 de agosto de 2017. "Patronato es un club que se ha ganado el respeto. Subió hace tres años y en ese tiempo hubo nueve equipos que descendieron. En los tres torneos Patronato se aseguró la permanencia", resaltó.

Su carrera comenzó en Nueva Chicago. En el Torito de Mataderos integró el plantel que en ascendió de la Primera B Metropolitana a la B Nacional en la temporada 2013/14. Ahí compartió plantel con Damián Lemos, con quien se volverá a encontrar en la capital entrerriana. "Hablamos siempre. Él me dijo que es un club serio, ordenado y que está creciendo día a día", indicó.

El jugador de 29 años oriundo de San Luis, que también registra paso por el Palestino de Chile, entiende bien cual es el campeonato que deberá disputar con la camiseta de Patronato. Viene de protagonizar esa competencia en su reciente paso por San Martín. "Estamos para pelear por la permanencia. Después si se da una clasificación a una copa, bienvenido sea. Pero primero tenemos que asegurar la permanencia. Una buena campaña nos podría llevar a ubicar en puestos de clasificación a una Copa. De todos modos no es un premio menor asegurar la permanencia", concluyó.









