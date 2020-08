Patronato: el Laucha comenzó la cuenta regresiva

La cuenta regresiva inició el martes, luego de que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia, anunciara la fecha para el regreso a los entrenamientos. Restan cuatro días para que los protagonistas dejen los trabajos vía Zoom para desarrollarlos en los habituales escenarios de trabajo. Aunque algunos de los miembros del plantel de Patronato deberán esperar un tiempo más para sumarse a las jornadas laborales en el campo de juego. Son aquellos que provienen de lugares donde la circulación viral de Covid-19 es comunitaria. Lautaro Torres es uno de los integrantes de la estructura Rojinegra que deberán continuar con los ejercicios virtuales en su domicilio. El mediocampista arribará a Paraná en las próximas horas para someterse a los testeos que determinarán su situación epidemiológica. Luego deberá realizar el aislamiento en el inmueble que la entidad de barrio Villa Sarmiento le destine.

“Ya estamos un poco acostumbrados a la cuarentena. Ahora serán 14 días más y después volveremos a hacer lo que nos gusta: entrenar y estar con los compañeros del plantel”, señaló el exvolante de Ferro en diálogo telefónico con Ovación. El Laucha reconoció que le costó adaptarse a la modalidad de vida que debió llevar adelante en los últimos cinco meses. “Fue difícil porque llevamos un determinado ritmo de vida desde hace mucho tiempo con los entrenamientos y la convivencia con los compañeros, que es lo que más se extraña, el día a día con los chicos. Pero otra no nos quedaba que realizar los entrenamientos en casa. Ahora volvemos al ruedo, que es lo que más queríamos”, relató entusiasmado.

El protocolo sanitario diagramado para el inicio de los entrenamientos impedirá el desarrollo de un sinfín de rituales que ayudan a fortalecer la convivencia diaria de un plantel. Torres entiende que los movimientos se llevarán adelante con un mayor distanciamiento físico y que esto enfriará el clima.

Torres El regreso será el lunes para el Patrón. Lautaro Torres ya está en tiempo y forma

“Somos conscientes de lo que tenemos que hacer en el club como medidas de precaución, pero es importante regresar. Ojalá que con el tiempo se normalice todo”, deseó, y luego agregó. “He hablado con algunos compañeros sobre la modalidad de trabajo en el regreso a los entrenamientos. Será un poco difícil porque siempre compartimos pequeños momentos para tomar mate y estar cerca. Pero mientras que nos veamos y podamos charlar un rato eso será bueno”.

El regreso a los trabajos no se da en el mejor escenario sanitario. La curva de contagios se incrementa semana a semana. Dentro de este escenario los futbolistas manifestaron su deseo de regresar a los trabajos de campo. “La verdad que no sé si es el momento indicado para volver, pero tenemos muchas ganas. Pasó mucho tiempo del último entrenamiento y se hizo muy difícil. Además la cabeza no nos da más de tanto encierro. Ya nos hemos acostumbrado a determinados hábitos para reducir las posibilidades de contagio, como el lavado constante de las manos y el uso del tapabocas. Estamos acostumbrados a vivir de esta manera”, aseveró.

Autoevaluación. Torres es uno de los sobrevivientes del plantel de Patronato que formó parte de la temporada de la última edición de la Superliga Argentina de Fútbol. Asimismo el Laucha compartió poco más de dos meses con el plantel. Su arribo a barrio Villa Sarmiento se produjo a inicios de año, proveniente de Ferro Carril Oeste. Con la camiseta del Verdolaga mostró sus condiciones jugando el campeonato de La Nueva Nacional. El desafío era demostrar que podía aportar soluciones en la máxima divisional.

Patronato Superliga.jpg Lautaro Torres y Patronato vuelven a entrenar este lunes. El tiempo de testeos será fundamental Foto: UNO / Juan Ignacio Pereira

“Es muy distinto el juego de Primera División a la de la B Nacional. De todos modos me sentí cómodo. Pensé que se me iba a hacer más difícil, pero por suerte pude adaptarme rápido y pude disputar algunos partidos de titular. Terminé muy conforme con lo que hice, aunque sé que puedo dar mucho más”, aclaró el Laucha. Como todo el plantel, Lautaro deberá ganarse de cero su lugar en este proceso que iniciará la próxima semana. En este nuevo desafío Torres deberá competir con jugadores de características similares. “Era sabido que Gustavo (Álvarez) iba a sumar jugadores de buen pie. Tendremos que sumar desde el lugar que nos toque, sea jugando o desde afuera”, cerró.