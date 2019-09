Embed ASÍ FUE EL GOL DE ESTUDIANTES DE IVÁN GÓMEZ#SuperligaxFOX | La jugada que terminó en el 1-0 del Pincha ante Patronato en La Plata, desde nuestro #AnguloFOX. pic.twitter.com/qv9Y2TbQ7h — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 21, 2019

Patronato cayó de visitante por 1 a 0 con Estudiantes de La Plata, en un partido en el cual hay importantes puntos en juego para la tabla de promedios y válido por la séptima fecha de la Superliga. El Pincha la pasaba mal cuando Iván Gómez encontró un balón boyando en el área y pudo romper el marcador en favor del Albirrojo. Fue el tanto definitivo.

El Santo presentó un esquema de juego dispuesto a neutralizar todo lo que pretendería Estudiantes en la creación. Y para colmo de males, el León no estaba fino en la pelota quieta para poder sortear de algún modo ésta dificultad que le presentaba el duro equipos paranaense.

Patronato tuvo una clara estructura firme para recuperar el balón y salir de contragolpe y de ese modo lograron protagonizar las primeras ocasiones de riesgo del encuentro. Un zurdazo de Briñone se fue cerca del palo izquierdo del arco defendido por Mariano Andújar y más tarde, un centro bajo de Comas cruzó milagrosamente toda el área chica sin encontrar receptor. En contrapartida, al León le costaba y mucho poder penetrar el cerrojo que proponía el rival.

El Pincha hacía ancho el campo, sobre todo centrando el ataque por el lado de Manuel Castro, pero las escaladas del volante charrúa por la banda no terminaban de traducirse en ocasiones de gol. El León era impreciso y poco agresivo, mientras el rival le seguía generando situaciones.

Porque Comas volvió a aparecer libre de marca por el sector de Facundo Sánchez y sacó un derechazo bajo que se fue realmente cerca de un poste. El orden, la practicidad y el caudal de gente que ponía el rival para atacar cuando encontraba al Pincha a contrapierna preocupaban al entrenador Gabriel Milito. En 25 minutos de juego, el sacrificado Patronato jugaba mejor que el León y lo hacía sufrir.

Sin embargo, el que conseguiría la ventaja fue el Pincha. Pisando la media hora Iván Gómez encontró un balón dentro del área como si encontrara agua en el desierto y Estudiantes vence a Patronato en un partido clave para enderezar el rumbo.

Al inicio del complemento, el conjunto visitante intentó igualar el encuentro y tuvo alguna chance de gol en los pies de Cristian Tarragona, pero nada concreto.

El delantero Federico González se tuvo que retirar en camilla tras una fallida chilena de Dardo Miloc, que impactó en su rostro. Mateo Retegui ingresó en su lugar.

Con Gabriel Compagnucci y Lucas Mancinelli en cancha, el equipo de Paraná buscó con sus armas, pero rápidamente sufrió la expulsión de Cristian Chimino, que llegó tarde y cometió un planchazo recibiendo de manera justa la expulsión. Los minutos transcurrieron y el final estaba próximo a llegar cuando ocurrió algo inesperado. En una salida desde el fondo, Julián Chicco recibió una fuerte patada desde atrás y se enojó, cuando le recriminó el golpe al jugador de Estudiantes se desató un encontronazo que enfrentó a buena parte de los jugadores de ambos planteles. Allí terminaron siendo expulsados Matías Escudero y Gonzalo Jara, que habían protagonizado un cruce personal.

Con dos menos no quedó mucho por hacer para el Patrón, que se fue caliente por haber hecho un buen partido, haber merecido y sentir que no les cobraron dos penales a favor -por manos de Jonathan Schunke, en ambos casos, aunque no parecieron ser sancionables-. Fue derrota 1-0, el equipo de Sciacqua se quedó con las ganas de superar a Estudiantes y con 11 puntos deberá afrontar la próxima fecha ante Lanús con la obligación de ganar como local.

El partido finalizó en victoria y Estudiantes respira con respecto a la tabla de los promedios. En cambio, Patronato cayó luego de su racha afilada, en la que acumula once puntos.