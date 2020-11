El volante central mencionó que la clave en la derrota ante el Lobo estuvo en la falta de agresividad. “Al trámite del partido lo perdimos en los duelos al no ser agresivos cuando no tuvimos la pelota, pero tampoco lo fuimos cuando la tuvimos. Fuimos un equipo que intentó ser prolijo en la salida. Por momentos lo conseguimos, por momentos no, pero nunca fuimos agresivos y contundentes. El trámite del partido se inclinó para Gimnasia porque los duelos individuales no fueron nuestro fuerte”, analizó.

Pachano entendió que el equipo llegó con poco rodaje de competencia, pero aclaró que no era un elemento para justificar el marcador negativo. “Buscar excusas sería mediocre de nuestra parte”, disparó. “El principal error fue nuestro. Ya hicimos una autocrítica muy importante. Ahora tenemos que rever la manera que enfocamos y manejamos el trámite del partido. Si bien no tuvimos la cantidad de minutos necesarios en la previa, tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad que nos dejó el coronavirus”, agregó.

Por otro lado, Lemos respaldó el esquema que implementa el Rojinegro en este proceso. “El sistema que venimos trabajando desde que asumió Gustavo Álvarez es el 4-3-3. A él le gusta tener un volante defensivo con dos de creación. Es la idea que practicamos toda la pretemporada y estamos convencidos de que es la manera con la que podemos generar más situaciones de gol y dominar el trámite del partido. Con un 4-4-2 nos quitaría la superioridad que intentamos ganar en la segunda línea a espaldas de los volantes. Esa fue la idea, pero no la plasmamos contra Gimnasia. Lo que falló no fue el plan, sino la ejecución”, diferenció.

Posteriormente Lemos dio vuelta la página y enfocó la mira en Huracán. “Necesitamos revertir la imagen, pero no debemos hacerlo con palabras sino con acciones”, apuntó. “Es una gran oportunidad para poder demostrar que el equipo está vivo y tiene ese fuego sagrado”, aseveró. El mediocampista central indicó que, para recuperarse del golpe sufrido en el Bosque, deberán continuar con la misma idea de juego, pero a la vez deberán potenciarlo con intensidad y agresividad. En este sentido, Patronato deberá jugar con el cuchillo entre los dientes, o “con el corazón en la mano”.

“Gustavo nos ha inculcado que la manera de llegar al gol y jugar bien al fútbol es con la pelota al piso, teniendo una salida prolija, pero nunca renunciar a jugar con el corazón en la mano. Él no utiliza el cuchillo entre los dientes, pero sí utiliza la frase ‘con el corazón en la mano’. Nos dice que, por más que un equipo sea prolijo tenga buen pie y juegue lindo, si no tiene el corazón en la mano y no tiene ese fuego sagrado el dinamismo o el fuego sagrado de otro equipo te puede emparejar. Tenemos que correr, meter y jugar más que los rivales. Con Gimnasia faltó eso, el corazón en la mano. Es la imagen que tenemos que revertir ante Huracán”.

Por otro lado, Pachano realizó un diagnóstico de Huracán. “Es un equipo que propone un juego directo, que no tiene mucha generación de juego, y que espera en campo propio para atacar rápido. Es un equipo que potencia sus tres delanteros que están pasando un buen momento, son explosivos y buenos en el mano a mano”, describió. Luego mencionó cuáles serán los posibles caminos para lastimarlos y qué deberán tener en cuenta para neutralizarlos . “Tenemos que tratar de vulnerarlos con el juego y hacerlos correr detrás de la pelota. Huracán no tiene una agresividad intensa como la de Gimnasia, sino que es un equipo que necesita espacio para explotar la potencia de sus delanteros. Por todo esto imagino un partido en el que Patronato será dominador, teniendo la pelota, siendo eje del juego y manejando los tiempos. Pero también tenemos que estar atentos defensivamente para que no nos sorprendan”, cerró.