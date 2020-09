Patronato contará con Otamendi en la última línea

Con el correr de los días Gustavo Canto va conociendo a todos sus compañeros. Como indicó el protocolo sanitario en las primeras semanas de entrenamiento, el defensor compartió espacio de trabajo con cinco compañeros. A medida que pasaban las jornadas los grupos de trabajo se fueron ampliando. Esto le permitió conocer a una de las caras nuevas del plantel de Patronato a la mayoría de sus colegas.

En el predio La Capillita lo llaman por su nombre al momento de saludarlo, solicitarle algo o brindarle una indicación. Nadie recurre al pseudónimo de Otamendi, como lo bautizó Diego Armando Maradona en el ascenso mexicano. A inicios de 2019 el cordobés se integró a Dorados de Sinaloa, por ese entonces era dirigido por Diego Armando Maradona. El arribo de Canto se produjo en plena filmación de la segunda temporada de Maradona en Sinaloa, el documental de Netflix.

Canto Maradona.jpg El defensor de Patronato Gustavo Canto junto a Maradona, en su paso por el ascenso mexicano

En una de sus primeras prácticas el flamante defensor de Patronato paró el balón con el pecho para luego salir jugando con clase. “Muy bien Otamendi, muy bien”, arengó Diego. “Le salió del alma ese grito, fue espontáneo. Ahí dijo que me iba a llamar de esa manera. De hecho en varias conferencias de prensa habló de mí llamándome Ota y no por mi nombre”, rememoró Gustavo, en diálogo con Ovación.

Canto no ahorró elogios al momento de hablar de su exentrenador. “Me sorprendió cómo es Diego, porque no lo conocía. Solamente sabía de él por comentarios que escuché en todos lados. Me sorprendió su forma de ser con los jugadores y la familia de jugadores. Defiende a muerte a los que están al lado de él”, relató.

El cordobés es una de las cartas que encontró Patronato en el mercado del ascenso para potenciar su plantel. En el fútbol de los sábados el zurdo marcador central desarrolló gran parte de su carrera. Lució el escudo de Racing de Córdoba, Tiro Federal de Rosario y Ferro Carril Oeste. En el medio tuvo su oportunidad en Primera División cuando formó parte del plantel de Sarmiento de Junín en la temporada 2015.

Su regreso al círculo superior lo encontró en otra posición. Canto cuenta con mayor rodaje, Más aplomado. “Esta oportunidad se me presentó con mayor experiencia. Pasaron muchos años que no juego en la máxima categoría y el fútbol ha cambiado mucho desde ese momento a hoy. Trataré de adaptarme rápido a lo que es Primera División y aprovechar las oportunidades que se me den”, aspiró.

La extensión del inicio del campeonato le produce sensaciones encontradas. Observa la importancia de contar con un período de preparación más amplio. “En lo personal siento que necesito más tiempo para adaptarme al juego de Primera. Si bien el ritmo es muy parecido al Nacional, cambia la dinámica”, diferenció.

A su vez no ocultó la ansiedad por comenzar a jugar por los porotos. “Al sumar varias semanas de entrenamiento surgen las ganas de comenzar a competir. En ese sentido hubiera sido lindo que el campeonato arranque el 25”, dijo. En las últimas semanas de trabajo el Otamendi cordobés comenzó a asimilar la idea de juego que pregona Gustavo Álvarez. “Me gusta lo que él plantea y quiere. Jugar al fútbol como Gustavo es algo lindo porque te lleva a defender todo el tiempo con la pelota y da respiro en todas las líneas. En lo personal me gusta arriesgar, pero si hay que tirarla, no dudo. En las prácticas arriesgo un poco más. En realidad todo jugador arriesga un poco más en ese espacio. Hacés cosas que en los partidos no hacés, como enganchar dentro del área. En los partidos es otra cosa, no podés arriesgar tanto y en ese momento no se regala nada. Por eso no dudaría en tirarla fuera”, aclaró.

Gustavo Canto espera la confirmación oficial de parte de AFA para comenzar a proyectar las posibilidades de estreno oficial con la camiseta de Patronato. Observa que existe la posibilidad de reencontrarse con Diego en un escenario de juego, aunque en esa ocasión serán adversarios. “Si lo cruzo calculo que me llamará Ota. No sé si porque no sabrá mi nombre, pero siempre me llamó así. Aunque cuando me teñí el pelo me llamó Justin Bieber, chicaneó.