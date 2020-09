Patronato: "Consideramos que se cumplió una etapa"

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHG) y secretario general de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) resaltó el orden financiero que le imprimió la gestión que encabeza Miguel Hollman, pero considera que la entidad deberá realizar un salto de calidad. “A la actual dirigencia la conozco desde que Patronato estaba en el Argentino B. Hizo un buen trabajo, pero faltó dar el salto y aggionarse a los tiempos que estamos viviendo. Muchos de los actuales dirigentes llevan muchos años en el club y se necesita una renovación. Tal vez están un poco cansado del trabajo de dirigente, que es arduo”, describió.

“El club tiene que crecer en lo social y en lo deportivo. Y para que hay que generar mayores ingresos. Con el dinero que ingrese a través de la televisión se puede mantener el plantel de Primera, pero hay por hacer para crecer y hacer obras. Ese es el trabajo fino que debemos potenciar. Que el club sea interesante, atractivo para que cualquier empresa quiera transformarse en sponsor de Patronato. Y no solo en la camiseta”, explicó.

Marcelo Barsuglia.jpg Barsuglia dio detalles del proyecto que presentarán para la conducciòn institucional en Patronato UNO / Mateo Oviedo

De base.

Barsuglia indicó que la propuesta que están diagramando apunta a un proyecto en el trabajo de las divisiones formativas. Entiende que el semillero deberá nutrir al equipo de Primera División, pero también deberá transformarse en una fuente que genere recursos. “Patronato tiene un techo muy alto y todavía no subió lo que tiene que subir. Debemos tener en cuenta ejemplos de clubes del país que son exitoso en lo social y lo deportivo. Esos equipos son protagonistas, juegan copa internacionales y tienen una formación en el trabajo en inferiores que les permite vender jugadores y generar ingresos económicos. Además el plantel debe tener una base para no estar cambiando 20 jugadores todo los años”, aspiró.

Siguiendo la misma línea, agregó: “Hay que nutrirse en un radio de pocos kilómetros a la redonda de una materia prima muy importante que antes iba a Rosario o Santa Fe. Hay que hacer un gran trabajo de reclutamiento y tener gente especializada en eso que es muy importante porque es el que genera un ingreso fundamental”.

Representativo.

Barsuglia valoró la participación activa de los miembros del grupo de trabajo que aspira tomar las riendas de la conducción del club. En este sentido indicó que son un grupo plural. “Es importante la opinión de todos. Hay gente importante que lleva varios años en el club participando de este grupo, que conoce y debe ser escuchado. Lo mismo en todas las disciplinas. En ese sentido el club no está funcionando bien. Lo sabemos porque hemos hablado con la mayoría de las distintas disciplinas. Y esa gente que hace que el club esté vivo en otras actividades se merece una gran atención”, afirmó.

Idea clara.

Barsuglia descartó la posibilidad de consensuar con la actual gestión para conformar una lista única en la próxima asamblea que determinará a las próximas autoridades del club. “Sebastián (Bértoli) tuvo varias reuniones con Tito Hollmann donde lo invitó a participar y nunca le respondió, pero creemos que la gente con la que estamos trabajando es la que puede llevar el proyecto adelante y no con la actual dirigencia. A Tito se lo invitó porque es una persona que respetamos mucho, pero la idea es llevar adelante este trabajo con este equipo. El tiempo dirá si estamos en lo cierto o no, pero creemos que en este momento se necesita dar un salto y es la oportunidad. Ahora que el descenso no agobia se puede trabajar en un montón de cosas, y no solamente en el fútbol. No es contra nadie, pero consideramos que hay una etapa cumplida en el club y se viene otra etapa con otra dinámica, otra manera de trabajo, otra fuerza distinta, con gente muy hincha del club, que a eso nadie lo puede discutir. El grupo quiere esta transformación. Creemos y estamos convencido que este es el camino”.

Embarrar la cancha

Barsuglia indicó que la actual dirigencia no entregó el padrón de socios habilitados a participar de la próxima asamblea. En este sentido el empresario gastronómico indicó que la actual gestión no apeló al juego limpio. “Hubo cuestiones que, en lo personal, no me gustaron. Estuve retrasado en el pago de las cuotas y al ponerme al día me borraron la antigüedad. De esta manera no estaría habilitado a votar. Si hablamos de juego limpio esas cosas no tendría que suceder. Particularmente no lo haría y por eso no me gusta que lo hagan”, aseveró.

Luego prosiguió: “Estamos a la espera de la entrega del padrón porque es una base de datos que necesitamos para armar la lista para presentarla a la elección. No se sabe cuando será la asamblea por la pandemia. Esto nos brinda tiempo para trabajar más ante de la elección y llegar al socio con una propuesta consensuada y armada de una manera que sea visible”, destacó.

Barsuglia reconoció que, si el padrón no es entregado, apelarán a la justicia. “Si no tenemos respuestas tendremos que accionar judicialmente. Estamos en nuestros derecho. No estamos solicitando nada raro, ni siquiera estamos solicitando el balance o una auditoría. Solamente estamos pidiendo el padrón para ver cuantos socios están en condiciones de votar”. Además mencionó que la posibilidad de asamblea beneficiará a la institución. “Uno observa como la actual dirigencia comenzó a funcionar de otra forma. Fue como un sacudón que necesitó para querer producir un cambio. Tal vez lo que no hicieron antes y lo intenten hacer ahora. Sirvió para despertar a la dirigencia. Ahora hay que despertar al socio”.