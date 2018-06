Patronato cerró ayer la semana

El balance que importa es el que se hará cuando llegue a su punto final la temporada de la Superliga que recién se iniciará el fin de semana del 3 de agosto. Patronato trabaja de cara a su participación en la misma. Ayer, el conjunto Rojinegro entrenó por la mañana en el Presbítero Bartolomé Grella. Juan Pablo Pumpido, junto a su cuerpo técnico, combinó tareas físicas con ejercicios tácticos con pelota.

La novedad de la jornada estuvo dada por la sumatoria a los entrenamientos de Gabriel Carabajal. El volante, proveniente de San Martín de San Juan, fue uno de los protagonistas de la sesión laboral. Bruno Urribarri con algunas pequeñas molestias arrancó trotando alrededor del campo de juego para concluir efectuando trabajos de kinesiología.

Después de tener libertad de acción hoy, los futbolistas se reencontrarán mañana a las 10 en La Capillita.

CARA NUEVA. Gabriel Carabajal arregló su vínculo con Patrón el viernes y en la víspera se puso a disposición del cuerpo técnico que encabeza Pumpido.

"Me puso contento que mi representante me comunicara que venía a Patronato", fueron las primeras palabras expresadas por el volante que dialogó con Ovación.

El cordobés llega precedido de rodaje importante en el último certamen.

"Jugué bastante –21 partidos– en San Martín de San Juan; sumé muchos minutos y eso es importante para un jugador. Ahora solamente espero poder estar bien el Patronato para ayudar a mis compañeros, sumar muchos puntos para tener un torneo tranquilo", expresó.

Al enumerar las razones que determinaron su arribo al Santo, dijo: "Los buenos conceptos que hay sobre este club. La ciudad por lo poco que pude recorrer me parece muy linda. La idea del juego que pregona el técnico que entusiasma. Cuando me dijeron de la posibilidad no dudé en venir".

Carabajal ya tuvo la chance de cruzar conceptos con Pumpido: "Hablé con Juan Pablo –Pumpido– ayer –por el viernes– momentos antes de cerrar todo. Intercambiamos un par de ideas, charlamos un poco; estoy muy conforme".

No todos fueron rostros desconocidos para el mediocampista en su primer día en Patringa: "Tengo varios conocidos por haber compartido plantel. Federico Costa en Talleres, Renzo Vera, Matías Escudero (San Martín de San Juan) y otros más. Tener conocidos te facilita la adaptación e integración al plantel", confió.

De los objetivos a perseguir, acotó: "La intención es tratar de liberarnos lo más rápido posible de la lucha por la permanencia y estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones".

Del aporte que le puede dar al equipo, aseguró: "Me muevo de mitad de cancha hacia adelante, tengo dinámica y buena pegada. Se verá cuando juegue".









Demorados, pero casi asegurados





Para el fin de semana se esperaba el arribo de otros jugadores nuevos a Patronato. Nadie asegura sus nombres, pero serían los delanteros Facundo Barceló (San Martín de San Juan) y Nicolás Royón (Deportes Iquique de Chile). Se presume que mañana estarían arribando. En similar situación se encontraría la negociación con Ledesma.