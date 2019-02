Patronato pierde ante Estudiantes por 1 a 0. Schunke cabeceó a los 25 y marcó el gol del partido.

LA EXPULSIÓN DE BRAVO

EL PENAL QUE ATAJÓ BÉRTOLI

El Rojinegro no logró escapar de los puestos de descenso. De todos modos dio un gran paso. Entiende que va encaminado a salir de la incómoda posición en la que ingresó en el segundo capítulo de la temporada.

Los dos triunfos en cadena le permitieron escalar una posición en la tabla de los promedios. Hoy buscará saltar un casillero más para observarse fuera del sector que reúne a los cuatro equipos con coeficiente más flacos.

En esta fecha Patronato saldrá a escena antes que Belgrano de Córdoba, San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. Si logra cosechar nuevamente los tres puntos podrá escapar de los puestos de descenso, al menos por un par de días.

La victoria lo llevará a reunir 86 unidades en la tabla de promedios, dos más que el Verdinegro sanjuanino (visitará el lunes ante Aldosivi de Mar del Plata). Para tratar de cristalizar ese anhelo, Mario Sciacqua decidió darle espacio a la alineación que viene de superar a Atlético Tucumán. Las únicas novedades se presentan en el banco de suplentes, donde no estarán Gastón Gil Romero y Juan Apaolaza, quienes llegaron al límite de amonestaciones. De todos modos estos jugadores no podían actuar ante el club dueño de su pase por una cláusula. Estudiantes sufrió dos derrotas en el reinicio de la Superliga. En total acumula siete capítulos sin victorias. La alarma se encendió en la capital bonaerense. El DT Leandro Benítez puso paños fríos "el ciclo no depende de un resultado", indicó. De todos modos realizará variantes para cortar la racha: Rodrigo Braña ingresará por Enzo Kalinski y Nahuel Estévez lo hará por el lesionado Matías Pellegrini. El entrenador a su vez planteó dos interrogantes: la continuidad de Fernando Evangelista o el debut de Juan Ignacio Díaz y la presencia de Edward López o Mariano Pavone en lugar de Gastón Fernández.





