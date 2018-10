Patronato buscará mantener la paternidad ante Central

El preocupante presente de Patronato en la Superliga Argentina de Fútbol necesita de que las rachas positivas se mantengan. Más allá de estar último en el torneo y sumido en el descenso, el Rojinegro mantiene una racha positiva ante el rival que tendrá enfrente.





Es que Rosario Central nunca pudo ganarle al equipo paranaense cuando le tocó enfrentarlo en calidad de visitante. Y en ese dato se puede sustentar la ilusión del hincha del Santo para poder festejar un triunfo más que necesario en el Grella. Además, el Canalla llega con el clásico ante Newell's por Copa Argentina a la vuelta de la esquina, lo que le puede jugar en contra desde lo mental.





Ambos se enfrentarán desde las 13.15 por la fecha 10 del certamen local y con el arbitraje de Nicolás Lamolina. El entrenador Mario Sciacqua dispondrá de cuatro variantes, buscando más tenencia de la pelota y una presión alta que tratará de complicar la salida de su rival. Más allá de estos lineamientos, está claro que el DT también tendrá en mente que su equipo mejore el pobre rendimiento que tuvo en la derrota (3-1) ante Fútbol Lanús.





En cuanto a las variantes, Agustín Sandona ingresará en la zaga central por Walter Andrade, mientras que el resto de los movimientos se darán en el mediocampo. Federico Bravo ocupará el lugar de Damián Lemos, Mauricio Sperduti volverá al 11 inicial por Abel Peralta y el juvenil Santiago Briñone tendrá otra oportunidad ingresando por Nicolás Royón.





Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Agustín Sandona, Renzo Vera, Nicolás Pantaleone; Federico Bravo, Mauricio Sperduti, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal, Lautaro Comas; Facundo Barcelo. DT: Mario Sciacqua.

Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo o Diego Arismendi, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot; Washington Camacho, Leandro Gil, Nestor Ortigoza, Federico Carrizo; Germán Herrera o Maximiliano Lovera y Fernando Zampedri. DT: Edgardo Bauza. Hora y TV: 13.15 (TNT). Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Presbítero Grella. Royón.









Datos claves

La salida del delantero uruguayo motiva que como único punta quede Facundo Barcelo, algo que no es sinónimo de anemia ofensiva. Sciacqua entiende que la clave del partido pasará por la pelea en el sector medio y por eso metió mano en ese sector. Enfrente, Patronato tendrá a un Central que hace seis fechas que no gana y que tiene la cabeza puesta en el clásico ante Newell's. Para ese duelo y también para hoy, Edgardo Bauza no contará con Marco Ruben, mientras que hay un par de dudas por jugadores que presentan lesiones.

De local, Patronato nunca perdió con el Canalla y este domingo se ven las caras desde las 13.15 en el Grella.