Patronato: Álvarez confirmó la llegada de Junior Arias

El entrenador de Patronato, Gustavo Álvarez, dio este lunes su habitual conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom, donde trató diferentes temas relacionados con la preparación del equipó paranaense de cara a la Liga Profesional de Fútbol. Además, entre los puntos destacados, el DT confirmó que el delantero uruguayo Junior Arias será refuerzo del Rojinegro.

“Hable hoy (por este lunes) y me dijo que venía para Paraná”, confió. Luego el DT argumentó los aspectos que motivaron la llegada del artillero uruguayo, de último paso por Banfield.

“Cuando hablé con Junior le dije que la función principal del nueve es el gol. Se puede llegar al gol con juego directo o juego asociado. Normalmente en mis equipos por la forma de juego es muy posible que lleguen con juego asociado y que el nueve tenga la característica de asociarse de espalda con los compañeros que tiene de frente. Junior tiene esa característica. Ahora si en una hay que ir a la dividida y pelear tiene que estar preparado para eso. Se lo dije y es lo que espero de él”, apuntó.

Luego amplió: “Junior es un delantero centro con movilidad, buen juego asociado, buen definidor y con capacidad de pelear si la pelota no es limpia. Eso esperamos de él. Su jerarquía, su actualidad y su paso reciente en dos equipos de Primera nos convenció para contratarlo”.

Siguiendo el rubro incorporaciones, Álvarez reiteró la posibilidad de sumar otra ficha para el ataque, pero, como indicó en anteriores alocuciones, sostuvo que no contratarán por acumular nombres.

"La idea es sumar un extremo zurdo, pero no aparece un nombre propio que nos haga provocar una negociación. Sino es algo que no tengamos y pensemos a priori que jerarquice el plantel dándonos algo que no tenemos prefiero no traer”, afirmó.

El plantel profesional de Patronato comenzó este lunes su sexta semana de preparación en el predio La Capillita.