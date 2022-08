Patinaje artístico: las entrerrianas competirán en México

patinaje artistico.jpg Las entrerrianas Antonella Cornaló y Erika Graf estarán en el Panamericano.

UNO dialogó con Ayrton Aab, entrenador de ambas patinadoras, con respecto al viaje y los detalles del mismo.

“Se trata de un torneo en donde participan aquellos equipos que consiguieron medallas en el sudamericano realizado en San Juan. Además, participarán las diferentes organizaciones del continente americano”, informó el profesor.

Objetivos

En el torneo panamericano se reúnen los mejores equipos de cada país. Para Aab, lo primordial es “vivir la experiencia”.

“Primeramente es vivir la experiencia de un panamericano. Será el segundo torneo internacional para ambas. Estamos abiertos a disfrutar del torneo e intercambiar conceptos con otras delegaciones de otros países. Además del intercambio deportivo habrá un intercambio cultural”, dijo, y agregó: “Vamos con las expectativas altas ya que en la disciplina Figuras Obligatorias Argentina es potencia”.

El técnico nacional de patín contó sus sensaciones de estar tan cerca de cumplir otro sueño con sus alumnas. “Es muy emocionante”, arrancó.

“Como deportista no pude conseguir participar de grandes campeonatos internacionales. Primeramente, no éramos muchos los patinadores y era un deporte sumamente caro. Personalmente y desde mi lugar como técnico estoy disfrutando todo esto. Es una satisfacción muy grande el poder encontrarme dentro de lo que es mi pasión. Participar y contribuir en la carrera deportiva de mis alumnas me pone sumamente contento”, prosiguió, muy conmovido.

patinaje artistico2.jpg Erika Graf, Antonella Cornaló y Ayrton Aab.

Con respecto a la competencia que tendrá actividad fuera del país, Ayrton Aab informó que será la primera vez que viajarán al exterior.

“Nos vamos a medir con contrincantes que no estamos acostumbrados a ver. Habrá competidoras de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica entre otros”, contestó.

“Las expectativas para estas patinadoras están puestas en lo más alto. Está bueno poder medirse con diferentes países que tienen otra preparación. Son las mismas reglas pero cada país trabaja de manera distinta”, aseguró el profesor de Graf y Cornaló.

Representar al país

En el panamericano realizado en San Juan dejaron a la bandera Argentina en lo más alto del deporte. Ahora, tendrán la posibilidad de plantar la Albiceleste en México.

“Representar al país es una mezcla de emociones en la que uno todavía no termina de caer. Antonella, de 12 años y Érika, de 11, son deportistas muy chicas, infantiles. Quizás ellas, por su edad y su inocencia, no aprecian la magnitud y la importancia que tiene el ponerse el conjunto de la Selección Argentina. Que te llamen en un torneo representando al país de nacimiento para un deportista o técnico es el premio máximo. A lo que todos aspiramos”, dijo conmovido el técnico nacional de patín.

“Eso quiere decir que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo está valiendo. Es apto para llevar la bandera Argentina como estandarte. Estoy muy orgulloso de mis alumnas. Si hago un recuento de todo lo que hemos pasado juntos fue sumamente rápido”, agregó.

“Para el desarrollo de todo deportista es muy importante el apoyo de su familia, de sus padres y ellas lo tienen”, destacó Aab y agregó: “Sin ellos es muy difícil en un deporte tan complejo como este poder tener una preparación y un seguimiento de diferentes torneos”.

Hablaron las chicas

En base al viaje que tendrán los primeros días de septiembre, Antonella Cornaló y Érika Graf dejaron en claro su pasión por el deporte, expectativas en este nuevo desafío y sus respectivos sueños dentro del patinaje artístico.

“Lo que me motiva a realizar este deporte es el apoyo que yo tengo de las personas que me conocen. Sobre todo mis padres, amigos y profesor”, comenzó Cornaló, oriunda de Federación.

“La expectativas que yo tengo son todas las que me propongo día a día. Deseo disfrutar mucho del viaje y poder llegar lo más lejos posible”, agregó Cornaló.

“Mi sueño en este deporte es poder llegar a un mundial. Es muy difícil pero no imposible”, finalizó.

patinaje artistico1.jpg Las entrerrianas viajan al Panamericano de patín.

Érika Graff también se tomó unos minutos para dialogar con UNO

“Lo que me motiva a seguir en este deporte es conseguir más experiencia y aprender cosas nuevas”.

“Mis expectativas para este nuevo desafío son medirme con patinadoras de otros países y que me vean jurados internacionales”, agregó la oriunda de General Ramírez.

“Mi sueño es llegar a ser reconocida mundialmente”, finalizó.

Recaudación

Para concretar dicho viaje, tanto Ayrton como los familiares de Érika y Antonella están recaudando fondos que costeen el sueño. Viajar a México les sale 2.700 dólares a cada uno y están a un mes de partir rumbo a Cancún.

“Nos hemos puesto en campaña de hacer rifas, beneficios y todo tipo de recaudación para poder cumplir el sueño”, destacó Aab.

“Es difícil pero no imposible. Agradecemos a la Dirección de Deportes de las dos ciudades (Federación y General Ramírez)”.

Redes sociales: Ayrton Aab, Erika Graf y Laly Ayala (mamá de Antonella Cornaló).