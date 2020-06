Patín: lejos de las ruedas y con un nuevo rubro

La situación se hizo cuesta arriba para los trabajadores del deporte que mensualmente tenían su ingreso a través de las prácticas deportivas de los chicos. Es el caso de Belén González profesora de Patín Artístico de Peñarol que lleva más de tres meses sin actividades y tuvo que buscar otras alternativas para sobrellevar este momento. Se inclinó por otra de las pasiones, la confección de ropa e inició su propio emprendimiento.

La entrenadora empezó a confeccionar ropa de bebé y creó su negocio online, Mapache Kids, para tener un ingreso en su familia y poder salir adelante de este momento crítico que le toca atravesar al país y a los trabajadores del deporte, los más golpeados en este proceso. Belén González charló con Ovación sobre su nuevo rubro, del apoyo de la familia y de lo que extraña enseñar patín, su principal pasión.

“Mi mamá se dedica a este rubro de toda la vida. Junto a mi hermana nos empezamos a sumar. El año pasado hice las mallas de cierre de Patín para que a ninguna de las peques le falte nada para el festival”, comentó la profesora del club Peñarol que lleva más de tres meses sin dar clases.

patin.

Lejos del patín y tratando de paliar la crisis que azota a todos los trabajadores trató de buscar otras alternativas para salir adelante: “Empezamos con esta idea creando ropa para bebés y niños. Mi cabeza estaba a punto de explotar ya no sabía qué hacer para sacar adelante mi familia. La cuarentena me complicó y busqué en mi otra pasión, es un cable a tierra en todo este momento”

A lo que agregó: “Entre confecciones y confecciones, creamos una marca con ropa para chicos y bebés, es algo muy lindo y sé que va a tener sus frutos. El apoyo de la familia es fundamental para emprender y gracias a mi hermano le pusimos uno nombre que impactó en mi entorno”.

En cuanto a las prendas que realiza contó: “Siempre las madres buscan ropa nueva para sus hijos. Buscamos que cada indumentaria tenga un costo mínimo el bolsillo de los clientes. Además estamos intentando que negocios de la ciudad revendan nuestro producto”.

Por otro lado, habló de los diseños: “Tratamos de ser modernos y realizar la ropa que más se usa en la actualidad, que sea cómoda. Es importante que a cada niño le guste”.

Y comentó: “Mis hijos y sobrinos fueron los primeros modelos de este procesos. He realizado otras prendas en otro momento, ropa para cumpleaños, bautismos y más. Me enfoco en esto sin olvidarme de lo que tanto me gusta, que es el patín”

Belén se sinceró y habló del duro momento que les toca atravesar. “A todos los que trabajamos del deporte nos encontró en una situación complicada y buscar otras alternativas es el mejor camino para salir adelante. Cuidarnos en todos los sentidos y juntos poder salir adelante”, finalizó.

Por Lautaro López/Ovación