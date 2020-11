Pasgal está motivado con llegar al Mundial

No es el caso del piloto paranaense quien tiene en mente una meta fuerte como una cita ecuménica. Ovación habló con él en medio de uno de los tantos entrenamientos que Factur realiza en las barrancas del bellísimo Parque Urquiza de Paraná. “La verdad que la primera parte de la cuarentena, cuando teníamos que estar totalmente encerrados, fue muy dura porque se perdió mucho la forma física. Si bien intenté mantenerme en casa haciendo algo de gimnasio o en bici fija en rodillo, no fue lo mismo, no es de mi mayor agrado. Pude aguantar sólo una semana y después tiré todo a la basura y decidí esperar para poder salir a la ruta”, confesó el monarca entrerriano.

Luego agregó: “Ahora estamos disfrutando. Siempre estuvimos a la espera del aviso para que se pueda salir a circular nuevamente, ya que los que hacemos ciclismo de alto rendimiento entrenamos todos los días, dos horas, dos horas y media por día. Así que ahí vamos, entrenando a full”. Pasgal tiene técnica afilada por andar en bici desde muy chico, lo que trata de hacer ahora es salir a la ruta a sumar horas físicas más que nada. “En mi caso yo entreno todos los días en la ruta en bicicleta de carretera. Si bien corro en bicicleta de montaña, toda la parte de motor la hago con la bicicleta de carretera. A la bici de montaña la uso una vez a la semana, ando por acá por el Parque Urquiza o en otros espacios haciendo un poco de técnica. De todos modos no le doy mucha bola a eso porque monto bici desde chico y la técnica ya la tengo incorporada y la verdad que no me cuesta. Entreno motor digamos”.

La cuarentena fue dura para todos los deportistas y el mountain bike no fue la excepción, ya que hay muchos pilotos que están desmotivados y casi no entrenan. No es el caso de Pasgal, ya que él supo encontrar rápido la motivación. “Esto ha llevado a que muchos ciclistas estén desmotivados y algunos están cabizbajos, queriendo dejar. Yo tuve la gran motivación de que en 2022 acá en Argentina, en Villa La Angostura se hará el Mundial de Mountain bike en Master, en categoría de 35 años para arriba. Desde que supe esa noticia estoy entrenando a full, súper motivado”, sostuvo, y agregó luego: “El Mundial ya está confirmado es en 2020, falta la fecha. Yo le apunto a eso y a lo que haya el año que viene ya que siempre corremos a nivel nacional. Vamos a todas las carreras, así que a entrenar con todo”.

Por último Pasgal habló de su preparación y sus objetivos en el Mundial: “El entrenamiento consiste en hacerlo de modo exhaustivo, con muchas horas en la bici de carretera y algo de gimnasio también. La alimentación es fundamental. Son varias cosas que tenés que cumplir para estar a ese nivel ya que el circuito es a nivel mundial y no será nada fácil. Yo me tengo súper fe porque he corrido muchas carreras a nivel nacional y campeonatos argentinos y demás. La parte técnica la re tengo, me sobra y es por eso que estoy insistiendo en la parte física para tratar de salir lo mejor posible”.

COMPETENCIA. El domingo 22 habrá una cita con el MTB ya que desde las 9 se vuelve a rodar con todo en el KM 248 que se realizará en el circuito de Estancia Grande. Serán más de 300 competidores individuales y parejas en los 30 y 60 kilómetros que tendrá la competencia en materia de distancia. Cabe destacar que la competencia ya cuenta con las habilitaciones pertinentes y en este caso depende de la Municipalidad de Estancia Grande con su intendente Javier Goldín a la cabeza. Es por eso que el MTB le agradece el apoyo y colaboración, siendo el sponsor oficial de la prueba el Complejo KM 248.