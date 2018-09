Es por eso que los ex compañeros días atrás recibieron donaciones en las instalaciones del Club Atlético Paraná, que fueron entregadas a la familia de Ávila, gracias al apoyo de la gente que se solidarizó con la causa.





Como las pérdidas fueron totales para la familia del ex jugador Decano ahora organizan un partido a beneficio bajo el lema "Todos Juntos por la familia Ávila". El encuentro se disputará el jueves 20 de septiembre en el estadio Pedro Mutio y contará con la presencia de jugadores profesionales de la región, junto a ex jugadores de la ciudad.









El valor de la entrada para el evento será de dos ladrillos o $30 pesos. Desde la organización adelantaron que la idea es que la gente se sume y colabore con el mal momento que atraviesa la familia.





Entre los que ya confirmaron su presencia se encuentran: Sebatián Bértoli, Walter Andrade, Alexis Ekkert, Pablo Lencioni, Sergio Chitero, Oscar Cacho Milocco y Víctor Carucha Muller.

















Ex compañeros de CarlosÁvila, se juntaron para ayudar a la familia del ex defensor de Atlético Paraná. La mamá y hermanos del ex jugador sufrieron un incendio en su vivienda ubicada en calle Dr. Florentina Gómez Miranda (ex calle "A") en el barrio Bajada Grande de Paraná, donde las pérdidas fueron totales.