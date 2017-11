Paranaenses que van a una dura distancia

El domingo 26 al menos dos paranaenses dirán presente en el Medio Ironman de Punta del Este. Julia Ortenzi y Nicolás Schoj se someterán a los 1.900 metros de natación en mar, los 90 kilómetros de ciclismo y los 21K de pedestrismo. Ambos hablaron con Ovación respecto de sus metas en una prueba que promete ser apasionante y exigente.

"Yo empecé corriendo, después hice duatlón y el tria me llamaba la atención, pero no sabía nadar. Siempre lo acompañé a mi hermano (Alberto) en sus competencias y siempre me llamó la atención, así que empecé a nadar y comencé tria. Después lo acompañé también a Beto a los ironman y lo miraba de afuera también con muchas ganas. No me animaba a la distancia. Corrí dos temporadas de tria de distancia corta. Yo entreno con Nico (Schoj) y con él corrió varios medios ironman. Con el empuje de él me animé y veremos qué sale. Es el gran objetivo de lo que hacemos triatlón porque nos gusta ir superándonos", contó Julia respecto de cómo fue su proceso para llegar a correr esta distancia en Punta del Este donde estará debutando.

Diferente es el panorama para Schoj que ya sabe lo que es pisar Punta del Este. Sin embargo él considera que esto no es una ventaja. "Yo debuté en Punta del Este en esta distancia y lamentablemente se hizo sin agua porque hubo una tormenta. Me quedó un sabor amargo porque fue ciclismo y pedestrismo y no se pudo nadar. Me quedé con la ganas de hacerlo completo, así que ahora voy a tener revancha. Intentaremos hacer el mejor tiempo y no considero que sea una ayuda haber estado ahí porque cada carrera es un mundo. Se puede conocer el circuito y yo entreno ahí, pero si ese día hay mucho viento, llueve o está pesado y no te ayudan las condiciones por más conocimiento se la puede pasar mal igual. Creo que hay que estar tranquilo, usar la cabeza e intentar hacer lo mejor posible", dijo.

Las metas para Julia Ortenzi pasan por llegar, como sea, más allá de disfrutar del periplo. "Los objetivos en este caso pasan por disfrutar y terminar bien la carrera. Quiero ver qué se siente y poder vivir esta experiencia. Eso porque es la primera vez y es todo nuevo para mí. Será un mundo de sensaciones".

Para Nicolás la meta pasa por bajar los tiempos respecto de su última actuación en el Mundial de los Estados Unidos. "La idea es mejorar el tiempo del Mundial. No me fue del todo bien en cuanto al tiempo, ya que hice 5 horas 53. Si bien era una carrera lenta con montaña y relieve, la idea no era estar ahí. Quiero arrimarme alrededor de las cinco horas, y si se puede aunque sea bajarla por un segundo. Ese sería un muy buen tiempo".

LO QUE VIENE. Se viene el inicio de Triatlón Entrerriano en la turística Valle María. La cita es el 25.