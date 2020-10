Paraná: volver a moverse dentro de la cancha

GeoFut ofrece entrenamientos para aquellas personas que deseen realizar una rutina con trabajos relacionados al deporte más popular. Las jornadas se llevan adelante los días lunes, martes y jueves desde las 14 en las canchas de césped sintético de la sede central del Club Atlético Belgrano, y lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 en la costanera baja. Los profesores Jorge Falcón y Dante Schmidt son los ideólogos de esta propuesta. El equipo de trabajo también está conformado por Francisco Mendoza, preparador físico de hockey en el Paraná Rowing Club, y Hugo Fontana, entrenador de Atlético Paraná en el Torneo Regional Amateur. La estructura también cuenta con el aporte del entrenador de arqueros Hugo Correa, el kinesiólogo Gastón Pignatta y la nutricionista Paola Flores. De esta manera brindan un trabajo interdisciplinario.

En diálogo con Ovación, Jorge Falcón resaltó el entusiasmó con el que asistieron los atletas en la vuelta a los entrenamientos. “Regresamos más por insistencia de los alumnos que por nosotros. La idea del grupo de trabajo es cuidarnos, pero los alumnos querían volver porque necesitaban moverse. De esta manera planeamos entrenamiento en dos turnos, uno por la tarde y otro por la noche. Trabajamos con grupo más reducidos, pero sumamos más profesionales para que cada profe no trabaje con más de 10 alumnos”, relató. “Nuestros entrenamientos incluyen una entrada en calor específica de acuerdo a la planificación diaria. Después trabajamos todas las condiciones que requiere un futbolista amateur: Trabajos de coordinación, velocidad, técnica, potencia, trabajos con pelota. En este momento no podemos hacer trabajos con balón en espacio reducido, pero trabajamos todo lo que es técnica individual y trabajos de pases dentro de la práctica”, describió Falcón.

El profesor aclaró que las rutinas que están llevando adelante son de adaptación después de varios meses de trabajos aislados. “A todos nos está costando, pero estamos haciendo trabajos muy de espacio. Comenzamos muy suave para adaptarnos a lo que es el movimiento. Todos venimos bastante complicado con la pandemia”. Asimismo, el cuerpo y el alma necesitan alimentarse del entrenamiento. Estar en movimiento los ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. “La motivación durante este tiempo fue tratar de moverse en su casa, en el lugar donde podían, pero que se mueven porque el ejecicio los iba a mantener fuerte, sobre todo en lo inmunológico y en lo mental. No tenían que caerse y más aquellos que por esta situación no podían trabajar o no podían hacer sus actividades normales”.

La vuelta a la cancha fue con 50 de los 95 alumnos que asistían antes del inicio de la pandemia. “Estamos más que satisfechos. Y quien no ha podido sumarse es por cuestión de horario de trabajo”, explicó. Si bien trabaja con futbolistas masculinos, GeoFut apunta a brindar sus servicios a las chicas en lo inmediato. “El año pasado integramos algunas chicas al grupo y estamos apuntando a abrir el grupo de femenino, que siempre fue una deuda que tenemos. La teníamos planificada para este año pero no la pudimos implementar. Ahora tenemos cupos reducidos, pero si se mantienen los entrenamientos queremos implementar a partir de noviembre”, adelantó.