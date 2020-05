Paraná: un torneo que marcó a las protagonistas

Paraná vivió en 2019 un Torneo que marcó a flor de piel a las protagonistas. La capital entrerriana fue escenario del Torneo Nacional Femenino de Clubes de Futsal. Este certamen, que abrió el calendario nacional de la pasada temporada, contó con la participación de cuatro representantes de la Asociación Paranaense (APFS): La Salle, Deportivo Máquina, Mariano Moreno y Filial River.

El conjunto Lasallano reiteró la performance de la campaña 2018 al finalizar en el cuarto escalón. Las ganadoras del torneo anual de la APFS cerraron su participación con un saldo de cinco victorias y tres derrotas. La Salle se cruzó en semifinales con Cementistas de Mendoza, las campeonas del Nacional. La victoria quedó en manos del Poli, por 5 a 3. En el juego por el tercer y cuarto puesto cayeron 8 a 6 ante Universidad Maza de Mendoza.

“A pesar que somos uno de los equipos con mayor experiencia en esta clase de campeonatos, este Nacional fue el que más disfrutamos. Fue muy lindo que se hiciera en Paraná. Fue una sensación hermosa, una de las más lindas que viví en el futsal”, describió Florencia Arce, figura de La Salle, en diálogo con Ovación.

La salonista que participó del último mundial femenino aseguró que no sintió la tensión por ser una de las anfitriones de la fiesta. “Jugué más presionada en el Nacional que se jugó al año siguiente del mundial. En ese torneo y en el Argentino de Selecciones de ese año me lesioné, y eso fue por la presión. Para jugar el torneo en Paraná nos preparamos tantos y eso nos llevó a sentirnos seguras. Por eso lo disfrutamos mucho y sin darnos cuenta. No éramos consciente de lo importante que es un Nacional y lo difícil que es llegar a instancias decisivas”.

Emoción. Deportivo Máquina volvió al ruedo nacional después de una temporada. Cumplió con el objetivo inicial de avanzar de instancias. Su participación concluyó en octavos de final tras caer ante Pacífico de Mendoza, subcampeón del torneo. “Lo vivimos con mucha emoción. Es un recuerdo que nos marcó y lo guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Veníamos de un año sin ir a un Nacional y teníamos muchas ganas de jugarlo, pero este era en casa y fue increíble porque estaba la buena vibra de la gente que teníamos alrededor, los seres queridos y de un montón de personas que mediante este Nacional pudieron conocer el deporte y a nuestra institución. Eso fue hermoso, no tiene comparación con ninguno otro Nacional”, aseguró Ayelén Gillij, referente del Rojo.

“El hecho de jugar en Paraná nos permitió estar todas. Paramos en la casa de unas de las chicas. Ahí tratamos de convivir el mayor tiempo posible para estar conectadas y enfocadas en el torneo, pero sobre todo hicimos hincapié en compartir. Eso nos permitió conocernos mucho más y fortalecer el vínculo que es lo más lindo que te deja el deporte”, valorizó Aye.

Hay futuro. Mariano Moreno fue una de las debutantes en la competencias del campeonato. Las chicas de La Pluma encararon el desafío con la premisa de adquirir experiencia. No sólo celebraron un par de victorias (acumularon dos triunfos), sino que avanzaron a serie de playoff.

El hecho de jugar nuestro primer Nacional lo vivimos al máximo. Que se haya jugada en Paraná fue un plus para nosotras, ya que teníamos a toda nuestra familia y la gente del club bancándonos todos los partidos”, narró Marianela Gómez. “Teníamos en mente disfrutar, y jugar por amor a Moreno, que es lo que nos caracteriza, nuestro sentido de pertenencia. Tuvimos muchísimas sensaciones lindas, el simple hecho de haber concentrando juntas fue lo mejor. Nos unió aún más como grupo y eso se notaba a la hora de ir a jugar los partidos”, agregó Marian

Priscila Rivero, otras de las pibas de La Pluma, compartió su experiencia. “Fue una experiencia muy linda como club, como amigas y como grupo. Lo que más aprendimos es que el grupo es lo principal, que no hay individualidades. Si el grupo está bien, todo está bien”, resaltó.

Pris subrayó el potencial que tiene el campeón del Clausura de la APFS: “Somos casi todas chicas de 20 años aproximadamente. Estoy convencida de que fue el primero de muchos Nacional. Me animo a decirte que este equipo es el futuro del futsal”, chapeó.

Crecimiento. Filial River no logró avanzar de instancia. No obstante, las Millonarias finalizaron felices su participación. Tuvieron su premio al celebrar una victoria ante Villa Malcom B de Buenos Aires, a quien superaron por 5 a 2.

“Fue un evento importantísimo que permitió que se conozca a nivel pais el crecimiento del futsal en Paraná, y a su vez la labor de los profesionales de la ciudad abocados a tal tarea. De esa manera dejamos en lo alto el nombre de la ciudad, de Filial River, y los demás clubes participantes de la ciudad, fortaleciendo la unión y la solidaridad entre colegas, creando nuevas amistades, y con ganas de crecer continuamente. Todas las emociones vividas fueron únicas y de mucha adrenalina. Estoy muy contenta de haberlo experimentado y sobre todo que haya sido con Filial, porque somos una hermosa familia, y siempre pero siempre unidas”, contó Florencia Zalazar, salonista de las Millonarias.