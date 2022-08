Paraná será sede de una gran velada de boxeo

Toti Garateguy viene de ganar dos peleas y de perder tres, y por su parte su rival Brizuela viene de cuatro combates ganados, tres perdidos y dos empates. Hay mucha expectativa en el público, que podrá disfrutar de este cruce y ver al paranaense competir.

Hoy por la tarde se realizó el pesaje profesional de ambos en un gimnasio ubicado en calle Corrientes, donde la balanza marcó 69,600 kg para el oriundo de Paraná, mientras que para el bonaerense el peso fue de 70 kg.

boxeo.jpg

Luego de la instancia de pesaje, se brindó a los medios una conferencia de prensa donde estaban presentes Raúl Digiovani, Presidente de la Comisión de Boxeo de Paraná, Raúl Pistrilli, Carlos González, boxeador y entrenador, entre otros.

Dimas Garateguy expresó: "Mañana es la pelea, y más allá del boxeo y los entrenamientos, también se pelea con el corazón, con las ganas. Tratando de llegar, no solamente al público sino a nosotros mismos, llenar el vacío que todo boxeador tiene al momento de meterse en este deporte."

Con respecto a la forma en que llega para pelear mañana dijo: "Tuve dos peleas acá en Paraná con resultado positivo, también tuve otras afuera pero con resultados negativos, que fueron durísimas, me puse a prueba y más allá del resultado quedé conforme sabiendo y demostrándome a mí mismo que puedo dar más ante cualquier rival."

Y sobre la posibilidad de pelear nuevamente como local agregó: "Pelear de local genera un poco de presión, porque va a venir la gente que no me puede ir a ver cuando peleo fuera de la ciudad, van a estar ahí mirándome. Pero al momento del primer campanazo todo desaparece y la pelea es la misma".

Por su parte Claudio Brizuela añadió: "Gracias por esta oportunidad a la gente de Paraná, que me invitó a competir con su boxeador local (Garateguy). Este es uno de los mejores momentos de mi carrera como boxeador, ya que me costó mucho llegar. Nunca me dediqué al 100 porciento al boxeo, siempre trabajé, he sido laburante toda mi vida. Y entrenaba cuando tenía tiempo, si me quedaban dos horas, lo hacía. A veces me preparaba cuatro días antes para una pelea. Hay que trabajar mucho para poder ver los frutos. Este es un deporte de alto rendimiento que exige mucho, por ejemplo en el fútbol hay once jugadores y hay cambios; acá no, somos uno contra uno y no hay cambios."

Su entrenador, muy positivo de cara a la contienda agregó: "Lo veo muy bien, con muchas ganas de ganar la pelea".