Paraná quiere dar la sorpresa en el Sur

Los equipos estarán divididos en cinco grupos. Paraná forma parte del Grupo E, junto a Perito Moreno, Rosario y Las Heras de Santa Cruz.

En primera instancia jugarán una fase clasificatoria, el primer partido será este domingo, donde le toca enfrentarse a Las Heras a las 18. Al día siguiente jugará con el combinado de Rosario desde las 17 y en el mismo horario el martes contra el representante de Perito Moreno.

Futsal C20.jpg Paraná formará parte del grupo E. UNO / Juan Manuel Hernández.

En diálogo con Ovación, el arquero del seleccionado paranaense y jugador del club Mariano Moreno, Lukas Mendizabal, sostuvo: “En lo personal es un sueño, una meta que tenía. Antes era jugador, pero después, en el 2020, decidí hacerme arquero porque sentía que si me ponía las pilas atajando tenía más chances de poder ir. Sin embargo ese año no se hizo el viaje ni tampoco en 2021 y ahora sí se me dio la oportunidad. Estoy muy contento, primero estuve en una preselección y cuando me dijeron que iba a quedar me dio mucha alegría. Quiero dar todo, me estoy preparando para dar el 100 por ciento de mí.”

Mendizábal se viene preparando para este torneo desde fines de 2021. Inició este proceso en su equipo, Moreno. Luego inició el proceso con el seleccionado. Al momento de citar las expectativas para este desafío, opinó: “Siempre hay que ir positivo, pensar que vamos a ganar a todos los partidos. No hay que confiarse porque los rivales son muy buenos, tanto los del sur como las demás selecciones que son fuertes, pero siempre ir dispuestos a dar todo”.

El objetivo principal es pasar de grupo. De lograrlo, sería la primera vez que una selección C20 lo lograría.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que en un futuro pueda conformarse una selección femenina respondió: “Todavía hay pocas mujeres de esta categoría que juegan, estaría bueno que se sumen chicas de fútbol 11 e invitarlas para que cada equipo se arme un plantel C20 y así en un futuro se pueda conformar una selección que represente a la provincia”.

Por su parte, Enzo Tochi, también jugador de La Pluma expresó: “Estoy muy contento de poder representar a la ciudad, fuimos muchos preseleccionados durante el año, y a medida que se fue acortando la lista crecían las ganas de quedar y de poder ser parte del equipo”.

Otro de los integrantes del seleccionado paranaense, Nicolás Migoni declaró: “Me siento muy bien al poder representar a Paraná, con muchas ganas de lograr lo que los anteriores seleccionados no pudieron, pasar de zona y traer un título. El objetivo es ganar, y si no se puede, queremos dejar a Paraná bien parado ante los demás, demostrando un buen juego”.

Cambio de planes

El combinado paranaense tenía planificado trasladarse al sur del país vía terrestre junto a las delegaciones de Rosario y Corrientes. Los 2.012 kilómetros que separan la capital entrerriana de Comodoro Rivadavia demanda un día entero de viaje. Sin embargo, a 10 días del inicio del periplo el representante rosarino anunció cambio de planes.

Por lo tanto, los representantes entrerrianos y correntinos debieron buscar otra alternativa, en este caso considerar la posibilidad de ir en avión, con todo lo que conlleva, sobre todo teniendo en cuenta la parte económica ya que los costos son mucho más elevados. También, considerando que los vuelos salen desde Buenos Aires, viajarán en trafic hasta allí para después sí partir hacia el sur del país. Afortunadamente pudieron solucionar la cuestión, y finalmente estarán viajando en avión este sábado a las 18.30, donde les espera un vuelo de aproximadamente dos horas y media.

La forma de juego es por grupos

La modalidad del torneo será la siguiente: los grupos de cuatro equipos disputarán cuarta fecha (1° vs 4° y el 2° vs 3°), mientras que los grupos de cinco equipos jugarán cuarta fecha normalmente todos contra todos. Clasifican los mejores ocho equipos del torneo (los cinco líderes de grupos y tres escoltas. Paraná espera estar a la altura integrando el Grupo E del certamen que mañana arranca.

Participantes

Las selecciones inscriptas para competencia que este domingo comenzará son las que se detallan a continuación: Caleta Olivia, Corrientes Interior, Perito Moreno, Cuenca Carbonífera, Esquel, Las Heras, Los Antiguos, Paraná, Pico Truncado, Posadas. Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Perito Moreno, Puerto San Julián, Rosario, Puerto Madryn, San Rafael (Mendoza), Sarmiento, Tucumán, Río Gallegos y Ushuaia (Tierra del Fuego). En la jornada del domingo serán los primeros juegos en el sur del país con representantes entrerrianos.

Producción periodística. Daiana Chamorro.