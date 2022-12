Paraná Hockey y un grito que continúa por un lugar

PARANA HOCKEY LUGAR.jpg

— ¿Hace cuanto viene esta lucha?

— De lucha llevamos 12 años o un poquito más.

— ¿Porqué no encuentran respuestas, a qué obedece?

— La verdad que es algo que no se puede creer. Nosotros somos un grupo de jugadoras de hockey y nada más. Esto no es una cuestión política ni de nada que se le parezca, pero la verdad es que no le encuentro respuesta de porqué no hay un lugar. La lucha y el pedido ha sido por un montón de medios y métodos. Fuimos a un montón de lugares y mediante la forma que sea, pero lo mejor que hemos hecho es pedir nuestro lugar con resultados deportivos. Estamos hace muchos años que no tenemos lugar y lo que entrenamos nunca fue de la mejor manera ni en las medidas reglamentarias. A pesar de todo esto los resultados están a la vista.

— ¿Y cómo hacen para no bajar los brazos?

— Es que es eso lo que la gente de afuera no sabe como hacemos aún así. En estos días me lo dijeron varias personas, cualquiera otro club hubiera dejado todo o capaz no jugaba más al hockey. Y nosotros no nos cansamos porque tenemos un amor enorme por el club y nos enseñaron a tener sentido de pertenencia. Eso hizo que querramos siempre tenerlo en lo más alto. También tenemos la fe intacta que ese lugarcito llegará.

— ¿Y vos cómo lo vivís?

— Yo hablo por mi. Yo hace muchos años que juego en el club y jamás me hubiera imaginado estar en el lugar donde estoy hoy ya que soy la presidenta y así se dio en esto momento. Jamás me lo hubiera imaginado. Hoy la comisión del club la conformamos las jugadoras del club. Hacemos todo y esta vez me tocó a mi estar más empapada de la lucha y sabiendo todo con más profundidad y detalles. La verdad que se buscó de mil maneras y se habló con muchísima gente. También obviamente fuimos a hablar con la dirigencia política. Nosotros no tenemos a nadie cercano políticamente que nos pueda ayudar. Simplemente vamos y nos mandamos porque cada vez que sale algo para pedir o hablar con alguien decimos vamos a intentarlos porque el no siempre lo tuvimos.

— ¿Qué le dirías a los dirigentes políticos y deportivos?

— Yo no tengo drama ni ningún contacto político, pero hay gente que sí se acercó a decirnos que necesitan y demás, pero de repente nosotros le contamos toda la historia y te terminan diciendo busquen y nos avisan. Y es como que queda todo ahí. Vos imaginate nosotras, un grupo de jugadoras, que tenemos que salir a buscar terreno por terreno y preguntar si es público, privado, municipal, provincial o nacional.

— Y lo han hecho.

— Por supuesto. Yo me he ido en el auto con mis hijos a golpear puertas de casa donde tenía terrenos a preguntar el valor y eso. Hicimos lo que sea. Y en cuanto a qué decirles a los políticos a mi se me hace un nudo en garganta de sólo pensarlo. Y además recuerdo aquella vez que nos sacaron de hipódromo. Nos fuimos sin decir nada porque nos prometieron que no iban a dar un lugar y ya pasaron 12 años y no llegó. Pasaron muchos y todos prometieron. Esto es es para que el club siga vivo y que se siga escuchando. Lo de fin de semana fue tremendo. Salimos sub campeonas y cuando terminó la premiación estaban todos los clubes de Paraná apoyándonos en este pedido, más allá que muchas veces varios clubes dijeron en alguna oportunidad que este club no existía más. Eso nos hizo más fuerte. Pero ahora se unieron a la lucha, cantaron con nosotras, gritaron y lo pidieron porque más allá de todo a todas nos gusta jugar a hockey. Nosotros somos un club más que hace lo suyo.