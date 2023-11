Paraná: el último pedaleo de don Mario Mathieu

"Nunca salió a andar en bici si no se sentía bien. Ese día se subió a su bicicleta, hizo medio circuito en el Pucheta y cayó. Murió en 1999 a los 82 años y lo hizo haciendo lo que más le gustaba. Tiempo antes le había preguntado si le tenía miedo a la muerte y me dijo que no, que le tenía miedo al deterioro. Una semana antes de morir se hizo estudios y no le salió nada malo. Lo lloramos mucho, pero después reflexioné y la verdad que falleció como quería, sin problemas de salud y en su bicicleta", afirmó su hija María, en una nota de UNO de 2017, al cumplirse 100 años de su natalicio.