Paraná Campaña estará en el Pro Evolution Soccer

Siempre se dice que la Liga de Fútbol de Paraná Campaña es una de las más reconocidas de la provincia. No solo por el nivel que se puede observar y por la cantidad de equipos que la componen, sino porque en todo momento van saliendo innovaciones por parte de sus seguidores.

Ahora es la oportunidad para las consolas, porque algo que pareciera imposible, ya está en marcha. Hernán Moyano, tiene 22 años, es de Sauce de Luna, y un fiel seguidor de la saga de Pro Evolution Soccer, un videojuego de fútbol publicado por Konami.

Este jueves, a través de imágenes, se dio a conocer que la Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá su parche disponible para consolas PS3, PS4 y PC. Será para PES 17/18/19. «Ya que me han dado mucho empuje desde lo anímico y ayuda con información, cuando lo termine dejaré un vídeo tutorial con un link de descarga para que el que lo quiera lo pueda bajar y disfrutar» comentó Hernán en dialogo con 147 Sport.

«Siempre me gustó tener las ligas y equipos con los últimos fichajes, lo hice en todas las consolas en las que jugaba. Tengo a mi hermano que es jugador de Unión de Alcaraz, con el siempre jugamos al PES, y se me ocurrió querer agregar al Celeste, como para hacerle una sorpresa y bueno me terminé copando. Hoy quiero agregar Liga de Paraná Campaña y poder disputar partidos amistosos con dicho equipos» comentó el hincha de Sauce de Luna, que ya tiene el proyecto en marcha.

«Ya recibí muchos mensajes a mi correo donde se comunican allegados a distintos equipos enviando información de sus respectivos planteles. El tiempo que me podría llevar la edición final sería mas o menos de 14 días. La idea es hacerlo lo mas completo posible, entonces en la próxima temporada es menos la actualización que se debe que hacer. Que cada equipo tenga en su camiseta el sponsor y demás» explicó Morayo.

Por último, Hernán comentó: «Lo que mas me hace pensar es ponerle la valoración a cada uno de Lo jugadores. Dicho número es de 0 a 100, en sí partirán de un número regular, de 70 a 85 como máximo».

Es un proyecto novedoso, que ya se encuentra en marcha, y que desde que las fotos de la preparación se hicieron virales, muchos amantes del juego han comenzado a consultar como poder conseguirlo.