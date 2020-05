Paraná Campaña: el goleador que el Loco Bielsa ignoró

El documento nacional de identidad certifica que su nombre es Jorge. Sin embargo todo el mundo lo conoce como Juano. De esa manera citan y recuerdan a uno de los grandes artilleros que tuvo la Liga de Paraná Campaña y el fútbol entrerriano durante la década del 90 y los primeros 11 años del siglo XXI. Comenzó a transitar en un campo de juego luciendo la camiseta de Viale FBC, club del cual surgió. Posteriormente sacó a relucir su capacidad goleadora en todos los planteles que integró, como Unión Alcaraz, Deportivo Bovril, Unión de Crespo, Atlético Carcaraña, y Atlético Paraná, entre otros. Se mareó de tantas vueltas olímpicas que dio con Universitario de Deportes de Villa Libertadores San Martín.

Dejó su sello en Deportivo Strobel, entidad que vivió un momento soñado en el 2004 al transformarse en verdugo de Patronato en el viejo Torneo Argentino B. En esa etapa el hincha del representante de la Liga Diamantina llegó a pedirle a Marcelo Bielsa, entrenador por esos años de la Selección Nacional que convoco a su ídolo. “Bielsa, Juano es argentino”, rezaba un trapo que era colgado sobre uno de los tejidos de la cancha de Atlético Diamantino, la casa del Verde en el certamen organizado por el Consejo Federal.

delantero.jpg Recorrió distintos equipos de fútbol y hasta le hicieron una bandera pidiendo que Bielsa lo mire

Jorge Goodfried, o el Juano Goodfried, tuvo la gran oportunidad de ingresar en el profesionalismo. Estuvo un par de meses en Atlético Tucumán. Pero por cuestiones económicas tuvo que emprender el viaje de regreso. No reniega para nada de lo que sufrió en ese entonces. “Conocí lo que tenía que conocer”, minimizó.

Nació en Viale. La vida lo llevó a Buenos Aires cuando tenía poco tiempo de vida. Retornó a su ciudad de origen a los seis años. En su lugar en el mundo atendió el llamado de Ovación para rememorar grandes momentos.

Vigente. Ocho años atrás el Tanque le dijo adiós a las competencias de primera división. Trasladó la acción al campeonato de veteranos de la Liga de Paraná Campaña. “Estoy jugando para Viale FBC. El año pasado salimos campeones en un torneo y subcampeones en el otro. También salí goleador con 43 goles. Sigo inflando redes, como lo hice siempre. Las mañas están intactas”, bromeo, con su habitual buen sentido del humor.

Juano contó que varios compañeros intentaron seducirlo para que regrese a sumar minutos en el Torneo de Primera División. “Los gurises me querían hacer poner a tono de nuevo para que vuelva a jugar, pero ya dejé de jugar. Hasta me pichicatearon para que adelgace. “Solo tenés que quedarte parado en el área”, me decía”, recordó Goodfried, en el medio de una carcajada contagiosa.

Goodfried opinó que los encuentros que se desarrollaban en su etapa eran más competitivos que en la actualidad. “Se jugaba mejor a la pelota que ahora. Ibas y disfrutabas de un partido. Hoy vas y ves que tiran la pelota para acá, para allá. Los gurises hoy en día corren más que la pelota”. Al vialense le cuesta citar cual fue su mejor momento. “Siempre estuve en un buen nivel, haciendo mi tarea como goleador. Aprendí muchas cosas, y lo disfruté”, valorizó.

Ganó varios títulos en su carrera. Los de mayor valor fueron las relaciones humanas “Las buenas personas dejan amigos. Las malas personas son olvidadas rápidamente. Las amistades son los mejores premios que conseguí en el fútbol”, valorizó.

Clamor popular. El paso de Goodfried por las diferentes entidades que representó no pasó inadvertido. El hincha siempre le reconoció el esfuerzo. Le agradeció su capacidad goleadora. “La hinchada siempre me reconoció porque corría desde el minuto inicial hasta que terminaba el partido. Hasta el día de hoy cuando voy a Strobel el que cuida el balneario se acuerda de la campaña que realizamos en el 2004. Me saluda, me abraza. Adonde voy me reconocen y tratan de establecer una relación. A veces no los conozco, pero igual los saludo, los abrazo. Hablamos de fútbol y sigo viaje”.

En Strobel armaron una revolución con el recordado equipo dirigido por Rolando Barrera que compitió en el Argentino B en 2004. Esa campaña sacó del anonimato al elenco de la Liga Diamantina. “En Strobel la gente me pedía para la Selección Argentina. Hasta me dedicaron una bandera. Estaba con todas las pilas en esa campaña”, infló el pecho.

Luego Juano regaló una anécdota de esa campaña. “Cuando salíamos a la calle la gente, y especialmente los gurisitos, salían a la calle a pedirme fotos y autógrafos. Estaban enloquecidos. Teníamos que ir de una casa donde estábamos viviendo al club. Eran un par de cuadras de distancias. Teníamos que ir todos juntos porque era imposible llegar. Se armó una revolución en el pueblo”, describió.

De selección. La bandera que el hincha de Deportivo Strobel creó tuvo alcance nacional a través de las imágenes audiovisuales transmitidas en ese entonces. Tal vez el Loco Bielsa llegó a observar el mensaje. Tal vez no. Pero el rosarino seguramente estará orgulloso del nuevo rol que ejerce Goodfried, el delantero que el actual entrenador del Leeds United de Inglaterra ignoró.

“Actualmente estoy enseñando clases de fútbol en una escuelita en Viale. Le doy clases gratis a los chicos que están en la calle y cuyos padres no tienen dinero para abonar una cuota en ninguno de los dos clubes de la ciudad. También doy clases en una escuela privada de campo y tengo una compra y venta. Pero más que nada estoy metido en el fútbol”.

Goodfried siente la necesidad de transmitirle a los pibes los valores que adquirió a través de la redonda. “Les inculco a los chicos que deben ser compañeros, que hay que divertirse, salir de la mala junta porque en la calle hay muchas cosas. Son 240 chicos y chicas que van a la escuelita. Un día hubo seis chicos idénticos. Después llegaron los padres y me dijo que no tenían plata para pagar una cuota en el club. Esas situaciones me partieron el alma”, cerró el Tanque.