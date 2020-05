Paracao: "Nos va a costar un montón arrancar"

Jorge Marzo es el coordinador del equipo de natación del Club Paracao. Pato, como le dicen en el ambiente, fue el encargado de analizar el presente de sus dirigidos en esta cuarentena donde se trabaja virtualmente y sin poder ir a la pileta, el hábitat natural de todo nadador.

“El golpe fue bastante duro para nosotros. Generalmente en los niveles donde nosotros trabajamos es con chicos federados, chicos que compiten a nivel nacional e internacional. Trabajamos con una planificación que va de dos a seis meses generalmente y esto fue duro porque todo el trabajo aeróbico que hemos hecho años anteriores se va perdiendo casi todo. Entones nos va a costar un montón arrancar. Es como que vamos a arrancar desde cero y es duro para los chicos grandes empezar de nuevo, todo de cero”, comentó en primer término dejando en claro que la natación se vio muy castigada, como todos los deportes, por el coronavirus.

Paracao El coordinador del equipo de natación de Paracao charló con Ovación

En el caso de Paracao los trabajos virtuales fueron enfocados para los más pequeños ya que los nadadores federados saben lo que deben realizar y cada uno tiene su rutina de acuerdo a su especialidad. “Los trabajos en esta época son virtuales. Nosotros tenemos distintas categorías. A los más chicos se les va dando una orientación on-line con los profes que hacen sus trabajos. Trabajan con su propio cuerpo, hacen gimnasia”, comentó y prosiguió: “Los más grandes tiene su rutina de gimnasio, pero depende también de espacio que tengan. Hay chicos que viven en departamentos y no pueden hacer mucha actividad. Los que tiene patio por ahí pueden trabajar más cómodos. Los más grandes tienen su rutina de acuerdo a su especialidad. Las chicas y los chicos grandes son más conscientes en lo que tienen que hacer, están más metidos en el deporte. Son trabajos específicos para cada uno. No nos juntamos mucho por la compu porque cada chico tiene sus horarios entonces individualmente tiene su rutina y la hace cuando puede y en donde puede”, aseguró. Si bien hay algunos protocolos para regresar a la actividad, en Paracao desconocen cuando será ese día.

“El regreso no será en lo inmediato. Tengo entendido que hay clubes en Corrientes que están haciendo protocolos para regresar a la parte de natación, pero se hace muy difícil. Son 6 o 10 chicos por pileta y por hora. Será muy difícil y más nosotros que debemos compartir vestuarios. No se puede salir de la pileta e irse directamente a la casa como hacen oros deportes. También debemos tener en cuenta que los clubes están en una situación difícil con esta pandemia y no creo que gasten en una pileta ya que es un gasto muy grande para 10 o 15 personas cada dos horas a que sean 50 personas por día. No veo que vuelva pronto. Creo que puede llegar a volver cundo los chicos empiecen las clases. Nosotros tenemos chicos de 3 y 4 años en adelante así que tenemos que ver todo eso. No veo en la brevedad el regreso. La Federación está haciendo protocolos para cuando regresemos que también se van a ver con el Municipio para ver si se puede implementar lo antes posible”, dijo.