Paracao hace historia en el vóleibol nacional

En su primer participación de los entrerrianos en la elite nacional se meten una final haciendo historia ante lso mejores exponentes del país. La Bomba y un gran presente.

https://twitter.com/VoleyACLAV/status/1339033456551071751 #CopaRUSArgentina || Semifinal || ¡Final del partido! @onceunidosvoley 1-3 @ParacaoVoley (24-26, 19-25, 25-23 y 29-31) || Los de Paraná enfrentarán a @UpcnVoley en la final, el jueves desde las 21:30 por @TyCSports pic.twitter.com/NKbzKzjcnb — Liga de Voleibol Argentina ACLAV (@VoleyACLAV) December 16, 2020

Tardó en llegar el momento de Paracao en el set inicial, porque Once Unidos empezó mucho más firme a la hora de cerrar los puntos, con Gazaba a la cabeza para un dominio que duró hasta el 18-12. El conjunto entrerriano en ese momento encontró la respuesta en el saque de Villarruel, que hizo estragos en el pase local y generó el empate en 19. El desenlace se puso tenso y parejo hasta que lo destrabó Paracao, con Lapera primero y Villarruel después para el 26-24.

La Bomba mantuvo el nivel a continuación y, además, Once Unidos sufrió la lesión del central Quiroga (tobillo) para sumar un problema más al panorama adverso. Así y todo, el anfitrión combatió con lo que estuvo a su alcance, pero Lapera estuvo infalible para sostener la brecha y al rato Albrecht entró al saque para ampliarla aún más. Once Unidos no se amedrentó ni con el 22-14 en contra, e intentó de nuevo a partir de Gazaba, pero fue cuestión de tiempo para que Paracao lo cerrara, por 25-19 con un ataque de Sansone.

El DT local Borstelmann probó con Aquindo de punta para el tercer episodio, variante que revitalizó a Once Unidos y lo devolvió a la batalla. Paracao además bajó sus números en ataque, entre errores y pelotas contenidas por el bloqueo rival, y el set fue avanzando con los de verde y blanco dos puntos al frente. Gazaba abrió la recta final por 20-17 y luego, en su punto número 24 del encuentro, castigó una vez más por la paralela para el 25-23 y el descuento.

Sin embargo, Paracao recuperó las riendas sin demora y, con otro paso punzante de Villarruel por la línea de servicio, sacó diferencia de cuatro puntos para la mitad del cuarto set. El conjunto entrerriano no perdió el pulso y quedó a dos pasos de la victoria cuando Once Unidos quemó las naves: Richards entró al saque, exigió y de golpe la historia se puso 23 iguales. El cierre, no apto para cardíacos, tuvo un match ball desvanecido por el Video Check, luego al local con set ball y finalmente Paracao consumó su pase al partido decisivo con un error rival, por 31-29.

Síntesis:

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (5), Bautista Gazaba (31); Iván Quiroga (6), Joaquín Layús (9); Mauro Zelayeta (15), Marcos Richards (3). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Ian Mehamed (2), Lukas Rojas (-), Alejandro Saadía (4), Tomás Russo (-), Joaquín Aquindo (4).

Club Atlético Paracao: Pablo Urchevich (3), Gustavo Vaca Álvarez (11); Lucas Sansone (3), Julián López (11); Juan Simón Villarruel (26), Gonzalo Lapera (22). Líbero: Santiago Arroyo. Entrenador: Guillermo Escanés. Ingresaron: Matías Albrecht (1), Lautaro Verdún (-), Joaquín Alzueta (1).

Parciales: 24-26, 19-25, 25-23, 29-31

Árbitros: Hernán Casamiquela - José Luis Barrios

Estadio: Once Unidos, Mar del Plata