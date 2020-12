Paracao: "Esto es histórico para el club"

Es por eso que la plantilla paranaense recibió el UNO de Oro y en representación de La Bomba fue su entrenador, Guillermo Escanés, quien habló con Ovación respecto de este gran presente de la entidad del sur.

“Esto es histórico. Estábamos allá en Mar del Plata y cuando termina el primer partido nos abrazamos todos, el cuerpo técnico con los jugadores y después en una charla fría con los dirigentes yo les dije que estábamos haciendo historia. Es muy fuerte para mí, para el club y para los jugadores haber logrado ese camino. Abrir una Liga Argentina con un histórico como Obras, ganar el primer partido, hizo que quedemos marcados en la historia del vóley del club, de la provincia y de la ciudad seguramente”. Resulta difícil imaginarse un camino exitoso y más jugando ante grandes equipos del voleibol nacional. De todos modos, Paracao se fue dando cuenta de a poco, más allá de que su objetivo era otro, totalmente distinto al que se terminó edificando más tarde. “Nosotros fuimos con un gran objetivo que era medirnos para ver cómo estábamos y esa fue la base para posicionarnos en el último partido ya clasificados. Nosotros llegamos al último partido de zona ya clasificados para las semis y ahí ya era un montón, era muchísimo. Haber jugado contra Ciudad sueltos, por algún motivo, ya entramos a ponernos la chapa de que teníamos que ser candidatos nos jugó en contra porque no jugamos bien y después sí, en semifinales hicimos un buen partido”.

Paracao.jpg Paracao fue segundo en la Copa Argentina y ahora abre la Liga ante Obras

¿Donde estuvo la clave para ser finalistas en esta primera incursión? Lo explica el propio entrenador de La Bomba. “Desde el juego sumamos jugadores claves en puntos estratégicos. Armamos un buen grupo y eso fue fundamental para decidir a quién traer este año para jugar la Liga y sobre todo la Liga Argentina que es la máxima categoría. Son chicos que tienen experiencia, que hacen un salto de calidad o aquellos que tuvieran hambre de dar el salto de calidad. Por ejemplo Pablo Urchevich es armador de la Selección Argentina Juvenil, jugó poco el año pasado en la Liga Argentina para Puerto y este año le dimos la responsabilidad de que se tenía que hacer cargo del equipo y la verdad que lo viene haciendo bárbaro. Santiago Arroyo también es Selección Argentina Juvenil, un líbero extraordinario. Sumamos a Juan Villarruel, un pibe que viene jugando en River y que nos dio el salto de experiencia dentro del equipo. Y después somos un equipo que ya venía jugando juntos y no hubo que tocar demasiado las piezas. La mayoría sabía lo que tenía que hacer y qué es lo que nosotros pretendíamos del juego. Entonces eso hizo que el grupo entendiera cuál era el objetivo. Además el grupo humano es fantástico”

Ahora Paracao tendrá la responsabilidad de organizar la próxima burbuja de la Liga Argentina, pero eso no significa que la campaña se vuelva a repetir. “Dejamos la vara muy alta, ese es el tema. A mí me llamaban y me decían ahora vamos por la final y yo les decía es UPCN. No podemos, es mucho. Somos conscientes que esto es largo, es un proceso y lo que nosotros queremos es poder llegar de nuevo a la final, pero los otros clubes van a trabajar durísimo para jugar contra nosotros. Ahora ya nos conocen. Lo que logramos ya está. Ahora hay que reforzar todo lo demás”.