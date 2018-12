Paracao está listo para poner segunda

Después de su primera participación en la Liga Nacional A2 de Voley, Paracao se prepara para su segunda experiencia en esta categoría con el objetivo de igualar o mejorar la campaña 2018 donde llegó a los cuartos de final.

Para esta oportunidad el club tendrá a José Saucedo como técnico y Guillermo Escanés como asistente. "Estamos muy contentos y ya llevamos varias semanas de trabajo. Arrancamos el 3 de diciembre y estamos muy contentos con los chicos y su buena predisposición. Ya tenemos la llegada de dos refuerzos, uno del norte de Santa Fe, Alexis Nosentti, y Julián López, de Buenos Aires, ambos han tenido un recorrido interesante. Son jugadores importantes y de jerarquía para nosotros", dijo, y agregó: "Y estamos esperando el 2 de enero, que vamos a volver luego del receso donde los chicos se despejaron un poco y vuelvan con otras energías. El 2 a la noche arrancamos con el plantel completo y luego veremos cómo se reestructura el fixture por la baja de Echagüe".

Respecto de las metas que tiene el DT por delante, comentó: "Mi idea en verdad es aportar todo lo aprendido en mi proceso de selección y en todo lo que me tocó vivir y obviamente hacer que el club y el equipo juegue de la mejor manera. Esa es mi meta principal, quiero que mi equipo juegue bien y eso hará que lleguemos lo más lejos posible", enfatizó, y prosiguió: "Obviamente que es difícil poner una vara tan alta como esa porque muchas veces somos exitistas porque al no llegar a esa meta que nos propusimos decimos que no cumplimos y en verdad lo que uno tiene que lograr es que el equipo juegue bien y que el club se nutra de una cantidad de chicos importantes para que el vóley de la ciudad y de la provincia crezcan. Estas ligas favorecen a estas cosas. Quiero que el vóley de Paraná crezca y que las canchas estén llenas de chicos".