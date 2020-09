Paracao es la nueva casa de Wenceslao  

Junto a Alejandro Coronel, el púgil profesional y entrenador de boxeo, el paranaense Wenceslao Mansilla desembarcó en el Club Atlético Paracao y es allí donde ya abrió las puertas de su escuela y donde también se pone a punto para regresar al cuadrilátero antes de fin de año. ¿Será como local en el Amarillo? Esa es la intención.

“En el contexto mundial se jodió todo y es algo lamentable para muchos sectores. El gimnasio es uno de ellos, de los más golpeados, pero ojalá esto sea el puntapie inicial y que no tenga una pausa”, deseó Peligro Mansilla en diálogo con Ovación ya que su gimnasio está listo para arrancar desde marzo. Claro, luego la pandemia viral cambió por completo los planes y hubo que esperar hasta hace unos pocos días.

El entrerriano contó cómo fue el arranque en la nueva casa y qué hay además de box. “Arrancamos muy bien, la gente bien y nos tratan bárbaro. Tenemos respuesta de la gente y ya preguntan por las actividades que hay. Eso es muy positivo y alentador también para seguir adelante trabajando. Nosotros con boxeo damos los lunes, miércoles y viernes a las 17 y 20 y de lunes a jueves a las 10. Además tenemos clases de kick boxing y muay thay los martes y jueves a las 17, tenemos MMA (Artes Marciales Mixtas) los lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 y de 19 a 20 y además hay acrobacias aéreas los martes y jueves a las 18 y entrenamiento funcional los martes y jueves a las 16”, manifestó.

Peligro Mansilla.JPG Mansilla abrió su escuela de box en el Club Paracao UNO / Juan Manuel Hernández

Todo nuevo proyecto, sea en el ámbito que sea, arranca con ilusiones, pero por sobre todas las cosas con objetivos bien marcados. “Nosotros queremos seguir trabajando sobre la misma línea y cuando habiliten también volver con la Escuela de Iniciación. Seguir entrenando en Camioneros, más allá de que aún no se habilitó, seguramente la semana que viene. La idea es poder seguir trabajando como veníamos, pero a su vez hacer festivales y peleas acá en Paracao, que también es una inquietud que tiene la Comisión Directiva. Ni bien habiliten ojalá también pueda pelear yo, pero la idea es esa. Si son profesionales sin público lo haría yo y cuando se pueda amateur con público”, sostuvo.

Finalmente Mansilla habló del esguince de tobillo y la fractura de peroné que sufrió en 2019, en su último combate en Francia: “La lesión prácticamente curada, sólo hay un dolor esporádico. Reemplacé correr por la bicicleta y la verdad que me hizo muy bien. Tuve propuestas los últimos meses para viajar, pero por la pandemia no se pudo. Calculo que antes de fin de año voy a pelear acá en el país. Tengo la esperanza de que se habiliten las peleas en Argentina porque quiero pelear acá en Paracao, que es lo que me tiene con muchas ganas. Poder pelear en mi gimnasio eso sería muy bueno. También estamos entrenando por si sale algo afuera”.