Paracao dio pelea pero perdió con Obras de San Juan

paracao 1.jpg Gentileza Aclav

El primer set fue de alta intensidad, con mucha defensa en ambos bandos y los atacantes controlados en su eficacia. En ese contexto, Obras se adelantó con la perseverancia de Nielson y Bucciarelli (10 puntos entre los dos) hacia un score de 16-12 que, en el tramo final, se reafirmó a 22-15 tras dos espectaculares bloqueos de Medina. El 1-0 se consumó con un mal servicio de Paracao en 25-18.

Paracao no tardó en responder y desencadenar la primera igualdad entre estos rivales (los dos partidos previos se habían resuelto en tres sets). Lo hizo con un notable rendimiento de Lapera, que sumó 7 puntos en el parcial y además fue el artífice del quiebre, un 12-8 con tantos de ataque, contra, bloqueo y saque. Obras no sólo no pudo recuperarse de esa desventaja, sino que la vio ampliarse a 20-12 tras nuevas apariciones de Lapera y también de Vaca Álvarez. También con un error de saque, pero en este caso sanjuanino, llegó el final del set: 25-17 para La Bomba.

El viento iba a cambiar de nuevo en el tercer set, de regreso del lado de Obras que dominó de principio a fin. Núñez ganó protagonismo al principio, luego Bucciarelli ratificó el control (15-9) y Sánchez trabajó bien en el armado para conducir a su equipo al 2-1. Con las cosas 22-13, Paracao intentó una reacción, a través de Lapera y el ingresado Verdún, pero no le alcanzó y Obras capturó el set por 25-19.

Parecía que Obras se encaminaba raudo al cierre tras dos puntos de saque de Nielson, pero La Bomba se activó con tres tantos de Alzueta, lo dio vuelta por 13-9 y le puso suspenso a la historia. La primera respuesta de Obras fue contenida por Verdún, pero al rato hubo una nueva embestida, con Bucciarelli como referencia, y la recta final se tiñó de paridad (21-21). Un bloqueo de Núñez puso a Obras por primera vez arriba en mucho tiempo justo para el match ball y Rajczakowski, por la misma vía, lo cerró por 25-23.

Síntesis:

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (-), Juan Bucciarelli (24); Franco Medina (12), Flavio Rajczakowski (10); Ramiro Núñez (8), Ramiro Nielson (12). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Ignacio Segovia (-), Alejandro Godoy (-).

Club Atlético Paracao: Pablo Urchevich (1), Gustavo Vaca Álvarez (15); Joaquín Alzueta (12), Julián López (5); Gonzalo Lapera (15), Juan Simón Villarruel (7). Líbero: Santiago Arroyo. Entrenador: Guillermo Escanés. Ingresaron: Santiago Escanés (-), Lautaro Verdún (6), Matías Maier (-).

Parciales: 25-18, 17-25, 25-19, 25-23

Árbitros: Luis Fuentes - Edgardo Rosales

Estadio: Club Atlético Once Unidos, Mar del Plata