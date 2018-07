Para Pumpido, la eliminación de Patronato en Copa Argentina es injusta

El entrenador de Patronato Juan Pablo Pumpido analizó la derrota que marcó la eliminación de Patronato en la Copa Argentina 2018 y remarcó que el resultado fue "injusto" porque no quedó expresado "lo que se observó en el campo de juego". Además indicó que finalizó conforme con el rendimiento porque se vio "un equipo"





"Es un resultado totalmente injusto. Lo que se vio en la cancha no es lo que indica el resultado, pero el fútbol es así. Más allá del dolor de la derrota y que otra vez fue esquiva la Copa Argentina para Patronato, lo importante es que el equipo mostró cosas muy interesantes en el primer partido oficial", dijo, en sus primeras declaraciones después de la caída ante el Ciruja.





"Hay que hacer algo para la Copa Argentina porque al Patrón le está tocando siempre quedar afuera. Esta vez no merecimos en ningún momento ir abajo en el resultado, por el contrarios merecimos ir arriba en parte del partido por lo que mostró el equipo. Pero más allá de la derrota, que duele porque era una Copa queríamos pasar de instancia, lo importante empieza el 10 de agosto y el equipo por ser el primer partido oficial mostró que juega como equipo. Eso es importante porque vinieron muchos jugadores nuevo y en lo futbolístico me gustó", añadió.









San Martín abrió el marcador a través de una pelota parada. Pumpido reclamó falta a Damián Lemos en esa maniobra. "Hubo un agarró a Damián para que Bieler quede solo. Es lo que me cuenta Damián porque sino ningún jugador puede estar tan sólo en el área. Lo abrazaron en el punto de penal. Igual duele la forma porque Nos patearon dos veces al arco, ya que el gol de Bieler fue un centro. El balance en lo futbolístico es bueno, pero el resultado no me gusta", aclaró.





Patronato exhibió inestabilidad en la última línea. De todos modos Pumpido indicó que ese no fue el argumento de la derrota. "No nos generaron mucho. Bieler apareció en dos jugadas, en una fue una pelota parada y en la otra tiró un centro y la clavó en el ángulo. No tuvo después situaciones de gol. La cacha esta difícil para los defensores, tanto para los nuestros como para los de ellos. Generamos muchos, ellos generaron menos y se llevan un resultado que no lo merecen", reiteró.





Por otro lado, el entrenador santafesino destacó buenos pasajes que el equipo exhibió en campo enemigo. "Se vieron muchas cosas de las cuales trabajamos. Nos faltó un poquito de mejores decisiones para generar más situaciones. La verdad que ahora no se cuanta situaciones generamos, pero fue el partido que más situaciones de gol generamos desde que estamos. Sabíamos que era un partido que estaba en una fecha complicada, que todos nos estamos preparando y se dio rarísimo. Es la Copa Argentina de la sorpresa y fue una sorpresa que San Martín se lleve el resultado porque lo mereció Patronato ampliamente", se lamentó.





El Rojinegro mostró ante un rival directo en la pelea por la permanencia argumentos que dejan conforme a Pumpido, pero no satisfecho. "Contento no me voy después de perder, pero se vieron cosas positivas", diferenció. "Se vio un equipo y no es fácil que en el primer partido oficial en el medio de pretemporada se vea un equipo con tantos jugadores nuevos. Eso es positivo. Después nos vamos dolidos con el resultado porque todos queremos ganar en este deporte. A veces este deporte es injusto y nos llevamos una derrota. En cuanto a lo que venimos trabajando, lo que vimos en el campo y que tenemos dos semanas más de preparación que van ayudar mucho para estar mejor futbolísticamente nos vamos bien".





Por último, analizó el rendimiento de la dupla ofensiva Royón-Barceló y admitió la falta de un centrodelantero en el plantel. "Nico (Royón) y Facu (Barceló) hicieron un buen partido. Se complementaron bien, fueron inteligente. Facu ganó mucho de arriba, Nico se movió bien detrás de Facu. Hicieron un gran partido, pero estos partidos también sirven para hacer un balance en cuanto a las variantes que tenemos a partir de los cambios y de lo que falta. Nos falta uno, dos delanteros para tener más variantes ofensivas", cerró.