Paolo Quinteros: "Estoy muy agradecido"

A lo 39 años Paolo Quinteros sigue vigente. El escolta nacido en Colón el 15 de enero de 1979 fue convocado el miércoles a la Selección Argentina para afrontar los compromisos por las Eliminatorias ante Estados Unidos y México a disputarse el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en La Rioja.

Embed Lista de convocados de la Selección Argentina mayor para los partidos con Estados Unidos y Puerto Rico, en La Rioja. https://t.co/rJHXVbGqpw pic.twitter.com/XQKoviB0KX — CABB (@cabboficial) 14 de noviembre de 2018



Pasaron siete años, dos meses, y tres días después de su último partido oficial con la camiseta Albiceleste. Su última presentación fue en el Preolímpico de Mar del Plata donde Argentina se consagró campeón al ganarle la final a Brasil por 80 a 75.

Embed Siete años, dos meses, y tres días después de su último partido oficial (final del Preolímpico 2011), vuelve Paolo a la Selección Argentina. pic.twitter.com/mvE2eD7hCz — CABB (@cabboficial) 14 de noviembre de 2018



Paolo, integrante de la Generación Dorada, sumaba su segundo título con Argentina junto a un grupo de fenómenos como Pablo Prigioni, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Luis Scola, Fabricio Oberto y Juan Ignacio Sánchez, entre otros. "La verdad es que fue un día muy lindo. Recibir esta noticia me puso muy contento y muy feliz y la verdad que estoy muy agradecido de tener una oportunidad más de estar en la Selección después de mucho tiempo", dijo Paolo a Ovación desde Corrientes donde se prepara para jugar una nueva Liga Nacional de Básquet.









El tirador confesó que fue "muy emotivo" recibir mensajes de exjugadores de la Generación Dorada como el caso de Chapu Nocioni. "Me dieron ánimo y fuerza para este compromiso", contó el goleador que ganó 18 títulos con distintos clubes entre nacional e internacionales.

Embed Felicidades Paolo!!! Muy merecido por tu capacidad de trabajo y constancia!!! pic.twitter.com/YvAUZt1o7n — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 14 de noviembre de 2018



La Selección del Oveja Hernández está segunda en el Grupo E y recibirá al líder Estados Unidos y luego a México. Dos partidos claves para sellar la clasificación al Mundial de China del año que viene. Al respecto, Paolo opinó que serán dos partidos "durísimos" y señaló que "México es un rival directo". "México va a buscar lo mismo que nosotros y no será nada fácil, pero vamos a jugar en Argentina, en nuestra casa y eso un plus extra que motiva y ayuda para lograr el objetivo", sentenció el jugador que ganó la Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing.

—¿Cuál es el secreto para mantenerse vigente?

—Mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación, descanso y buena alimentación. Hay un montón de factores que entran en juego cuando te vas poniendo mayor. Pero si tenés constancia y fuerza de voluntad y hacés un hábito después se hace todo más fácil y podés estar a la altura de las circunstancias.

—¿Esa disciplina no se puede negociar más allá del talento, las condiciones y el profesionalismo?

—No, si querés estar en el máximo nivel es importantísimo no dejar de tener los hábitos que nombre anteriormente. Descansar bien y cuidar el físico en el gimnasio y en lo que sea. Alimentarse bien es fundamental y seguir entrenando porque uno puedo tener condiciones para hacer deportes, pero hay que entrenar al cien por cien.

—¿Cómo ves esta nueva camada de jugadores después de ser parte de la generación más importante del básquetbol nacional. Cómo ves a Campazzo, Deck, Laprovittola, Garino?

—Bien, los veo muy bien. Están adaptándose más rápido de lo esperado. Tuve la oportunidad de verlos en Formosa y la verdad que sorprende la forma y la soltura con la que se desempeñan dentro de la cancha. No sienten el peso y esa mochila que ha dejado la Generación Dorada. De todas maneras no hay que desesperarse y darles tiempo porque es un proceso muy largo. No se si se va a igualar a la Generación Dorada, pero estos chicos van a dejar muy bien representada a la Selección Argentina, de eso no tengo ninguna duda.

—Ahora, en esta Eliminatoria, esos chicos tienen dos referentes en el plantel Scola y Quinteros, ¿Qué tenés para decirles desde adentro?

—Ayudar y tratar de colaborar con los más jóvenes. Hacerles ver que se tienen que divertir y disfrutar porque son momentos únicos, que todo el mundo que juega al básquet desea y anhela el lugar en el que están ellos. Y que están representando a un país y para eso dentro de la cancha hay que dar lo máximo de uno porque nunca se sabe si el día de mañana volverá a vestir la Celeste y Blanca.

—¿Se te cruzó por la cabeza jugar el Mundial o sólo pensás en esta convocatoria?

—Ni se me pasa por la cabeza el hecho de jugar un Mundial. En este momento estoy pensando en mi equipo porque la convocatoria ya está y va a llegar su momento. Ahora pienso en Regatas porque el domingo tenemos un compromiso importante ante Quimsa para poder clasificar al Final Four del Súper 20 y cuando llegue el momento disfrutar de estos dos partidos y aprovecharlos al máximo y listo y después se verá. Pero no se me cruza el hecho de jugar un Mundial.

—¿Hay alguna posibilidad de verte jugar en la provincia de Entre Ríos en el final de tu carrera?

—No pienso a futuro porque la verdad es que no se si la próxima temporada continuaré o no. Me he planteado ir año a año y cuando termine la temporada decidiré y voy a hacer un análisis y voy a ver en las condiciones que termine, me voy a tomar un descanso y veré. Este año me sentí muy cansado y agotado porque el nivel de la competencia y por momentos se me cruzó por la cabeza abandonar. Pero después me replantee un montón de cosas y la verdad que me di cuenta que estaba con energías y con ganas de seguir una temporada más. La verdad es que estoy muy contento, me siento bien físicamente, pero de acá al final de la temporada pueden pasar muchas cosas, así que paso a paso y no quiero aventurarme.