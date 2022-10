Paolo Quinteros anunció su retiro del básquet

paolo-quintero.jpg

Con respecto a los pasos que fue dando en su carrera opinó: “Es inevitable ponerse nostálgico, tomar dimensión de lo transitado, lo logrado, los sueños cumplidos. Hablo del tema y se me pone la piel de gallina, se me hace un nudo en la garganta. Es toda la vida con la pelota, desde los 5 años disfrutando hasta terminar la secundaria y dedicarme de lleno al básquet competitivo. Hay muchas cosas que me pasaron que al inicio ni las pensaba, como jugar una Olimpíada, un Mundial, representar a la Selección Argentina en esos grandes torneos. Dejo este deporte completamente vacío, lo di todo, le di todo al básquet y el básquet me dio muchísimo a mí. Estoy súper agradecido, no puedo pedir nada más. Esta actividad me hizo crecer como persona, me educó, me ayudó a ver cosas importantes que me van a acompañar para la vida que sigue”.

Ante la consulta sobre el respeto hacia él, al haber sido uno de los jugadores que marcaron una historia en el básquet argentino sostuvo: "Si, lo siento a ese respeto y me reconforta. El cariño y el respeto de mis compañeros, de los rivales, del público, los árbitros… Aparte de ser un buen jugador, siempre busqué dejar una buena imagen, ser una buena persona. Eso después permanece en la memoria. Es algo muy fuerte con lo que me quedo”.

Paolo, emocionado, valoró la compañía de los suyos y aprovechó la oportunidad para agradecer: “Mi familia me acompañó desde muy chico, dejaron que sea feliz haciendo lo que más me gustaba, siempre me apoyaron, me contuvieron en los momentos difíciles. Soy un agradecido, me dejaron ser libre. También a mi agente, Nino Burgan, que me enseñó el camino, el respeto por la palabra. Mi novia y mis amigos, que me bancaron, son importantísimos”.

EMPIEZA UNA NUEVA ETAPA

"Voy a tratar de disfrutar de mi tiempo, haciendo cosas que antes no podía junto a los más cercanos. También estoy empezando a trabajar de lo que me recibí (Martillero Público) y, por ahora, voy a estar alejado del básquet, desenchufarme. Además, tengo la linda noticia que voy a ser papá, así que estoy feliz y atento a eso también. Es una gran responsabilidad y me voy a dedicar a pleno”.