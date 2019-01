Paolo, molesto, le salió al cruce a Pablo Pérez

El entrerriano Paolo Quinteros salió al cruce de las declaraciones de Pablo Pérez luego de un partido con Boca por la Copa Libertadores. Si bien el video no es actual, la opinión del mediocampista quedó inmortalizada y resultaron hirientes para el entrerriano que se hizo eco y le respondió ayer en sus redes sociales.

En el video se ve a Pablo Pérez haciendo declaraciones luego de un partido y a la derecha la opinión del jugador de Regatas de Corrientes que milita en la Liga Nacional.

Pérez opinó por aquel entonces: "El que fue jugador de fútbol demuestra que a la cancha se sale a ganar. Nuestra sangre es así. Capaz que en otro deporte no sienten eso, capaz que en el básquet, hockey o lo que sea. En el fútbol tenemos sangre ganadora y sale a ganar", expresó el jugador.

El integrante de la Generación Dorada, visiblemente dolido por las expresiones, recogió el guante y fue categórico. En el inicio del texto, Paolo le aclaró: "Señor Pablo Pérez, primero le voy a decir, que en el básquet no hay empate como en su deporte, siempre hay un equipo ganador". Luego subió el tono y disparó: "Segundo, en el básquet hay códigos, no se sale a lastimar al rival, es más pensante por que hay muchas estrategias, no agarramos la pelota y la tiramos para arriba, solemos dar muchos pases, y por sobre todo no somos teatreros, ah y el aerosol mágico no lo tenemos por sabemos jugar con dolor".

El colonense jugó 74 partidos con la Selección, un Mundial, fue Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing y ganó dos títulos con la camiseta Albiceleste. Además fue parte de la Generación Dorada, la camada de jugadores más exitosa del deporte argentino. Al lado de Ginóbili, Nocioni, Scola, Oberto, Prigioni, Delfino, entre otros, el jugador de 41 años recién cumplidos regresó el año pasado a la Selección Argentina después de siete años para jugar los dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas que le dieron el boleto para el Mundial de China de este año.

El escolta ganó 18 títulos entre Nacionales e Internacionales, jugó en los mejores equipos del país y en Europa. Con semejante antecedente tuvo espalda y para rematar su texto con un "volcada en el rostro".

"Tener sangre no te convierte en un ganador ¿Usted que ganó últimamente? Porque ganador es aquel que gana títulos y más títulos Y por último ¿Usted escuchó hablar de la Generación Dorada? Averigüe y después pregúntese si en el básquet no se sale a ganar", sentenció el varias veces MPV de la Liga Nacional de Básquetbol y uno de los mejores jugadores de la historia del básquet de la provincia.

LIGA ARGENTINA. Echagüe perdió el viernes ante Tiro Federal de Morteros por 98 a 65 por una nueva fecha la Conferencia Norte. El equipo de Paraná no pudo sumar la segunda victoria en serie y sigue en el fondo de las posiciones.

Por otra parte, esta noche, La Unión de Colón recibirá a Deportivo Viedma por una nueva fecha de la Conferencia Sur. El partido se disputará desde las 21.30.

LIGA NACIONAL. Dos partidos se disputarán hoy por la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21, Quimsa recibirá a Ferro y San Martín de Corrientes será anfitrión de Obras Sanitarias. Anoche, al cierre de esta edición, Estudiantes de Concordia jugaba con Libertad de Sunchales.

















Luciano dio el batacazo en la Liguilla





En el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga Provincial de Básquet, Luciano derrotó en el estadio "Luis Spiazzi" al líder Sportivo San Salvador por 79 a 72, ante un muy buen marco de público. El equipo de Urdinarrain dio el gran golpe de la fecha. En otros partidos: Ciclista de Paraná derrotó a Zaninetti por 77 a 75; Neptunia le ganó a Unión de Crespo por 97 a 81; Ferro cayó como local ante ADEV por 57 a 64; Bancario superó 75 a 71 Racing. Las posiciones: Sportivo, 22; Neptunia, 20; Zaninetti, 19; Bancario, Racing, Luciano e Unión de Crespo, 18; Ciclista y ADEV, 17; Ferro, 15.