Paolo Guerrero jugará el Mundial de Rusia

Apenas se conoció su caso de doping, el futbolista del Flamengo manifestó públicamente que era inocente y recalcó que nunca consumió cocaina. "Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada", expresó el pasado mes de noviembre en diálogo con Canal N.