Paolo Goltz habló de Colón y recordó a Maradona

"Para mí siempre fue un impedimento que sea mi amigo. No estaba de acuerdo con tener a un amigo de entrenador. Pero él me convenció, somos personas grandes que podemos dividir las cosas y creo que va a salir de la mejor manera lo que tenemos por delante", declaró el defensor en diálogo con Sportia. "Con Eduardo siempre tuvimos una buena relación más allá de compartir cancha, por ahí ayuda a que nos entendamos. Él siempre me tuvo en cuenta pero yo estaba en Gimnasia y antes en Boca. Ahora quería estar cerca de mi familia y Eduardo estaba en Santa Fe. Se dieron las dos cosas", añadió más tarde.