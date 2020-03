Panamá: un paranaense en el semillero Colchonero

El 2020 comenzó con un desafío ambicioso para Gustavo Aguiar. El paranaense dio un salto de calidad en su carrera como entrenador al sumarse a la estructura de Atlético de Madrid, Agencia Panamá. Pupi tiene a cargo la conducción técnica del equipo de la categoría Sub 10 de la filial del conjunto Colchonero, que apuesta a formar bases con un trabajo de formación en las categorías iniciales.

La sede del conjunto de la capital española arribó al país centroamericano a mediados de 2018 para iniciar sus trabajos. El entrerriano recibió rápidamente la propuesta laboral. A inicios de este año comenzó a defender el escudo de uno de los equipos más poderosos de Europa.

“Me habían contactado en 2019, pero tenía encaminados los otros trabajos. Cuando comenzó el 2020 me volvieron a contactar. Me reuní con ellos. La reunión fue muy buena, muy productiva, en la cual me mostraron su metodología de trabajo, me explicaron que es lo que quieren para la Academia. Ellos siguen los lineamientos que envían desde España. De esa manera trabajan en las distintas sedes que tienen en el mundo”, describió Gustavo, en diálogo con Ovación.

Aguiar subrayó que el trabajo que desarrolla en el semillero de la filial del Colchonero es de primer nivel. “Estoy muy contento porque es algo totalmente nuevo”, aseveró Aguiar. “La forma de trabajo, sus ideas, la formación del jugador y los seguimientos que se hacen a un nivel profesional, pero para juveniles. Estamos trabajando categorías sub 6 hasta sub 15. Hoy en día la Academia cuenta con 18 equipos, tanto femenino, masculino y mixtos. Me está tocando manejar una categoría sub 10 con niños nacidos en el 2011. Estamos en proceso de formación y estoy de asistente en categoría U13”.

La Academia arribó a Panamá a mediados de 2018. El proceso comenzó con distintas evaluaciones que le dieron vida al proyecto. “En 2019 comenzaron a competir con cuatro categorías en los torneos que se realizan en Panamá. Para el 2020 incrementaron el presupuesto casi un 400 por ciento. De esta manera este año se está trabajando con casi 350 chicos en total”, resaltó Aguiar.

Desde los primeros días de 2020 Pupi se calzó la indumentaria de Atlético de Madrid. Pero la emergencia sanitarias también afecta a Panamá. El país centroamericano ingresó 15 días atrás en cuarentena. “Empezamos en enero a trabajar. Entrenamos todo febrero, pero lamentablemente pudimos trabajar hasta el 13 de marzo que fue donde explotó la pandemia de coronavirus”.

El contexto los obligó a modificar la metodología, pero las exigencias son las mismas de siempre. “Estamos trabajando desde el domicilio donde los coordinadores Mario y Jordi. Ellos envían tarea constantemente. Consiste en análisis de videos, seguimiento a los chicos, retos en los cuales los chicos se tienen que grabar y enviarnos sus videos para subirlo al drive y llevar un seguimiento de entrenamientos. Rutinas de ejercicios que le mandan los preparadores físicos, trabajos nutrición que la nutricionista del primer equipo del Atlético de Madrid manda para que los chicos apliquen en sus casas en videos y en power point para que los papás puedan realizarlos. La formación y la enseñanza de los chicos que están en aprendizaje es fundamental para el cuidado de su cuerpo ya que son atletas de alto rendimiento”, recordó.

chicos en periodos de aislamiento es uno de los desafíos. No obstante, el trabajo profesional permite mantener motivados a los pequeños atletas que defienden uno de los escudos más poderosos del Viejo Continente. “Se trata de estar todos los días en contacto con ellos y enviarle desafíos. Ahora hicimos el reto del Cesto Challenguer, que por distancias de toallas tenían que tratar de convertir el gol con el pie de apoyo pegado al balón y pateando con el borde interno y ubicar el balón adentro de un cesto de ropa sucia. Se van haciendo retos así para los chicos que están compitiendo contra las demás categorías de la academia”, relató.

Luego añadió: “Estamos en contacto constantemente con ellos. Tenemos una planilla de seguimientos en la cual tenemos que hacer video llamadas con los chicos, preguntarle como están, si están haciendo sus tarea de la escuela, si están realizando el seguimiento de la nutricionista y diciéndole que todo esto pasará pronto, que tienen que seguir entrenando, que mientras más entrenen menos costará a la hora de regresar a la cancha y a los entrenamientos. Los chicos tienen su ilusión de volver a entrenar y más con todo lo que conlleva estar Atlético de Madrid detrás. Al tener este escudo los chicos se motivan mucho más y hacen lo que le pedimos”, aseveró.

17 f1.jpg.jpeg En Panamá, en el colegio Aguiar (a la izquierda) coordinaba el fútbol femenino del International School of Panamá.

CONTROL ESTRICTO. El 14 de marzo el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, decretó el toque de queda. En un primer orden los ciudadanos podían circular entre las 5 y las 21. Dos días después la medida se endureció. Desde las 17 los ciudadanos no podían transitar. Desde el pasado martes el Gobierno implantó el toque de queda durante las 24 horas. En realidad, los ciudadanos tienen dos horas diarias para realizar compras alimentos y medicamentos. El momento del día en que cada una podrá hacerlo depende del número con que termina su documento de identidad, para evitar aglomeraciones. “No es fácil por el ritmo de vida que uno está acostumbrado, pero estamos trabajando desde casa y hay que seguir las normas para que esto pase lo más rápido posible”, aspiró Aguiar. “Hay policías por todos lados constantemente. Si te paran y no estás cumpliendo con el horario específico te multan. Las multas son muy elevadas, cerca de los 50 mil dólares. Con esto la gente está con miedo y respeta un poco más. Es la manera más justa porque la gente seguía realizando su vida normal. Salía a entrenar, a correr, a andar en bicicletas como si no pasara nada. Hoy en día los infectados en Panamá superan los 400 y va a seguir aumentando. Y va para largo”, concluyó el Pupi.