Pampas ganó en Brasil con un try de Ramiro Gurovich

Ramiro Gurovich fue titular y apoyó un try para Pampas.

En el cierre de la primera jornada del Súper Rugby Américas, Pampas fue contundente y derrotó por 41 a 21 a Cobras XV en su visita al Estadio Nicolau Alayon de San Pablo. La franquicia argentina se sobrepuso a un partido con un terreno de juego pesado, como consecuencia de las lluvias que precedieron el encuentro, y alcanzó una victoria con punto bonus al marcar seis tries en los 80 minutos.

En el equipo nacional fue titular el paranaense Ramiro Gurovich, quien apoyó uno de los tries en el ganador. En tanto, en el elenco brasileño, el exentrenador del club Estudiantes Maximiliano Bustos forma parte del staff técnico.

https://twitter.com/Pampas_UAR/status/1627410125261504512 Súper Rugby Américas - Fecha 1



Pampas 41 vs Cobras Brasil XV 21



Mirá los highlights del partido acá https://t.co/nN5RAAYBOp #SomosPampas #VamosPampas — Pampas (@Pampas_UAR) February 19, 2023

La primera mitad comenzó con el conjunto argentino tomando una actitud dominante con buenas asociaciones, que le permitieron ganar metros en el terreno rival. Así, a los 5' pudo anotar el primer try del partido, tras una pelota a la punta que Iñaki Delguy capturó para sellar la conquista, convertida por Juan Ignacio Landó.

Rápidamente, con un excelente kick, Felipe de la Vega asistió de manera quirúrgica a Joaquín de la Vega Mendía, quien apoyó el segundo try. A los 13', Cobras XV, con un maul derribado por la defensa Albiceleste, consiguió un try penal para ponerse en partido que, a su vez, dejó a Pampas con uno menos por la amarilla a Javier Coronel. A partir de ahí, el juego se caracterizó por errores de manejo, que llevaron la pelota de un lado a otro, indicó ESPN.

La segunda parte del tiempo inicial, ayudado por la amonestación, cambió de dominador y ahora el conjunto brasilero marcó el ritmo del partido. Luego de una jugada de line y maul, los forwards comandados por Endi Pinheiro, sellaron la conquista convertida por Lucas Tranquez y pusieron las cosas iguales en 14.

Nuevamente, con la amarilla a Lucio Anconetani y la vuelta de Coronel, los argentinos retomaron la posesión. A los 30', Landó no perdonó una infracción y convalidó un penal para dejar arriba en el marcador a los argentinos.

https://twitter.com/Pampas_UAR/status/1627401143969013760 ¡Debut con victoria!



Repasamos los tries y las fotos del triunfo de Pampas ante Cobras por 41-21.



I. Delguy, J. de la Vega Mendía, J. Ulloa, R. Gurovich, J. I. Landó, S. Ruiz.

Landó (4)

Landó (Penal)



SRA / Gaspafotos#SomosPampas #VamosPampas pic.twitter.com/5B0H7xr8gK — Pampas (@Pampas_UAR) February 19, 2023

De inmediato, una gran jugada de los backs, con un preciso uso del pie de Landó y Delguy, Jerónimo Ulloa pudo marcar en una acción que significó la expulsión de Adrio Melo, ya que, cuando el wing argentino apoyó, el ala brasilero se tiró con los pies para adelante constituyendo una jugada peligrosa. El hombre de Belgrano convirtió y el juego se reanudó con dos hombres de más para la franquicia con sede en Buenos Aires.

No obstante, debido a un knock on intencional, Douglas Rauth fue amonestado y Cobras XV se quedó con doce en el cierre del primer tiempo. Dicha situación, favoreció a la visita que marcó su cuarto try en el partido en manos del jugador paranaense Ramiro Gurovich.

El complemento inició sin grandes modificaciones en el desarrollo del juego, pero con el correr de los minutos Cobras XV no se achicó y fue en búsqueda de sumar puntos. Con un buen juego de los forwards y en una jugada preparada, Claudio Matheus se zambulló en el ingoal.

Sin embargo, a los 55', Robert Tenorio fue expulsado por una indisciplina en el tackle, lo que otra vez dejó a la franquicia brasilera con trece. Luego de una formación fija, Pampas aprovechó la supremacía y abrió la pelota para que Juan Ignacio Landó corone el ataque y ponga el tanteador 36 a 21.

El desorden producto de la disparidad no favoreció a los dirigidos por Fernández Lobbe que, si bien elaboraron buenas asociaciones, a la hora de la concreción, cometieron errores que frustraban sus ataques. Como indica el manual cuando un equipo cuenta con más jugadores en cancha, la pelota viajó hacía la línea de touch. Así fue que Santiago Ruiz anotó un nuevo try en favor de Pampas, a falta diez minutos para el cierre.

El final tuvo a Cobras XV enfocado y dispuesto a ir por un cuarto try que le permita el bonus. De esta manera, demostró una vocación ofensiva que no había aparecido en el resto del encuentro, a pesar de la inferioridad numérica, y generó dos amarillas para igualar la cantidad de jugadores en cancha. Sin embargo, la poca firmeza en los pases culminó con sus planes. De esta manera, Pampas aprovechó las oportunidades y se llevó un triunfo clave para comenzar con el pie derecho la edición 2023 del Súper Rugby Américas.