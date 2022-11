Padres unidos y en contra de la Liga Paranaense de Fútbol

El enojo de los padres y dirigentes de la entidad Millonaria surgió al enterarse, este viernes, el cambio del resultado de un partido de Belgrano, de hace tres meses que había terminado 1 a 1 ante Sportivo Urquiza. Según el ente regulador, hubo un error de los árbitros al dar a conocer el resultado y había sido victoria del Mondonguero, lo que cambiaría el primer puesto en la divisional.

UN PAPÁ ENOJADO EN SUS REDES

Sumado a ese reclamo de los padres, hay otros que piden a grito las tablas de posiciones que hace más de un mes no se publican en la cuenta oficial de la LPF. Aún se desconocen los motivos, pero de a poco empiezan a salir los "campeones".

Uno de los padres que comentó fue Gigi Haller: "Vergüenza total Liga Paranaense de Fútbol , puntos sin sumar, arbitrajes que dejan mucho que desear, reclamos sin tener respuestas, etc. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, en ninguno de todos los partidos vi una ambulancia. Yo me pregunto ¿ así dan ganas de que nuestros hijos sigan jugando? En la liga al menos el mio no. Porque todos los papás hacemos malabares para que los niños puedan cumplir, llevarlos a cada partido,pasarla bien, divertirse, crecer, y jugar, pero estas cosas (injusticias) no hacen más que lastimar a los gurises. ¿ como se hace para decirle a un niño que ya festejo su campeonato, que era mentira que no salieron campeón? Que había un error, juegan , juegan y juegan con la inocencia de los pibes. Que mal que esta el fútbol infantil, y me duele porque lamentablemente todo parece que pasa por la plata o por los que tienen más poder. Me solidarizo con la gente de la ASCD de River y esos niños a los que le quitaron su sueño".

EL RECLAMO DE RIVER PARANÁ

La cuenta oficial del club comentó: "Acomodaron la tabla y le agregaron 3 puntos más a Belgrano porque supuestamente el partido de la fecha 3 estaba mal cargado. Si fecha 3 lo corrigieron una ves terminada la la Liga Paranaense de Fútbol".

Y el comentario sigue: "Sin dar absolutamente ninguna explicación a nadie jugando con la inocencia de los chicos. En el primer campeonato nosotros le ganamos a Belgrano seis meses después de ese partido y con los reclamos oportunos todavía sigue figurando partido empatado nunca lo corrigieron queremos una explicación oficial. Y aclaramos a la gente amiga del Club Belgrano no es nada en su contra".

LA PUBLICACIÓN QUE PROVOCÓ EL ENOJO DE LOS PADRES

LOS COMENTARIOS DE LOS PADRES

