Padel: "La emoción refleja todo el esfuerzo"

Más allá de la derrota, el balance que arrojó el Barcelona Master es altamente positivo para la paranaense de 1,65 metros de estatura y así lo plasmó el diálogo con Ovación desde el Viejo Continente.

aranza

—Qué significó llegar a semifinales en el World Padel Tour?

— La verdad que significó mucho esfuerzo, mucho trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo y creo que finalmente dio sus frutos. A nivel emocional fue cumplir uno de mis sueños, no solo por las semis, sino también jugarlo con Carolina, que siempre fue una referente para mí y sumémosle que fue en Barcelona, la ciudad en que actualmente entreno y vivo. Fue súper especial todo lo vivido esa semana.

— En semifinales cayeron ante una pareja tremenda. ¿Cómo fue el match antes las gemelas?

- Sabíamos que teníamos un partido durísimo por delante contra unas rivales que están muy sólidas y vienen teniendo un muy buen nivel hace muchos años y muchos torneos. Por lo tanto debíamos intentar sacar nuestro mejor nivel para poder competir el partido, intentamos, luchamos y corrimos, pero realmente ellas fueron superiores gran parte del partido y eso llevó a que nos eliminaran en dos sets, con parciales de 6/3 y 6/3.

— Cuando se dio el pase a semifinales se viralizó en las redes sociales un video donde hablás con tu mamá hasta llegar a las lágrimas. Contame ese momento único.

— Te lo puedo resumir en dos palabras a ese momento: una locura. Los que me conocen bien saben que me apoyo mucho en mis padres y mi familia y gran parte de todo lo que he conseguido en mi corta carrera es gracias a ellos. Este pase a semis no deja de ser mérito mío y del gran esfuerzo que han hecho mis padres durante muchos años para que yo pudiera entrenar y competir. Y esa emoción refleja todo ese esfuerzo.

— ¿Estás en tu mejor nivel desde que llegaste a España?

- No sé si decirte que estoy en mi mejor nivel actualmente. Solo puedo decirte que tengo mucho trabajo por delante a partir de ahora, y más teniendo en cuenta lo que fue nuestra última producción.

— ¿Ahora, qué se viene para lo que resta del año?

— Nos quedan dos torneos y el Master. Alicante, Vigo y el Master Final. Así que esperemos poder seguir obteniendo buenos resultados en los dos torneos que nos quedan para así poder entrar al Master Final.