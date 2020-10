Pablo Vercellino retomó su trabajo de docente 

En 2009 Pablo Vercellino se graduó de profesor en Educación Física. Cursó la carrera mientras comenzó a ganar sus primeros pesos como futbolista en Colegiales de Concordia. Una vez recibido se puso al frente de un grupo. Durante dos años integró el cuerpo técnico de la categoría Sub 17 de Libertad. En forma paralela dio clases en un gimnasio de su ciudad.

A mediados de 2011 el mediocampista se trasladó de la Capital del citrus hacia la capital entrerriana para sumarse al plantel de Atlético Paraná. En el Decano impulsó su recorrido como atleta. Pasó del semiprofesionalismo al profesionalismo al saltar del Torneo Federal B a la B Nacional. Su ciclo en barrio San Martín concluyó en 2017. Verce se trasladó hacia la costa del Uruguay para integrarse a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Pablo Vercellino Atlético Paraná.jpg Pablo Vercellino hizo historia con la camiseta de Atlético Paraná UNO / Diego Arias

La pandemia que modificó la vida de la sociedad mundial agilizó el cierre de su ciclo en el Lobo uruguayense. En un escenario de incertidumbre y ante la necesidad de generar recursos, Pablo recurrió a su profesión. Se calzó nuevamente el traje de docente para brindar sus conocimientos.

Impulsado por un familiar, que le cedió el espacio para desarrollar su trabajo, Vercellino encaró su emprendimiento. En Villa Zorraquín, Concordia, brinda entrenamientos orientados al fútbol a distintas generaciones. En este espacio también ofrece clases de circuito funcional.

“Desde AFA nos brindan una ayuda económica hasta fin de año a todos los futbolistas que quedamos libres el 30 de junio. Ese aporte, si bien es mínimo, es importante. Pero necesitaba otro ingreso y al observar que no surgían posibilidades laborales decidí encarar este proyectó”, relató Verce, en diálogo con Ovación.

“La idea era continuar ligado al fútbol. Al observar que hay mucha gente que le gusta entrenar proyecté diagramar entrenamientos específicos de fútbol, tanto para masculino como para femenino. También doy clases de entrenamientos de circuito funcional, que es algo que vivencié y me gusta. Me gustó entrenarlo, me llevó a capacitar y a organizarlo.”, explicó. “A mucha gente le gusta jugar al fútbol y cada vez a la sociedad le gusta más entrenar, sentirse bien y no pasar un mal momento físico cuando va a jugar”, añadió.

El centro de entrenamiento cuenta con una cancha de similares dimensiones a la de fútbol cinco, un playón de cemento y un amplio espacio verde que permite conectarse con la naturaleza. Al mismo asisten futbolistas libres que han compartido planteles con Vercelllino, como David Dri, Lisardo Francolini y Pablo Russo. También se preparan los aficionados al entrenamiento y la vida saludable.

Vercellino.jpg

“De a poquito fui sumando alumnos. Comencé con tres, cuatro alumnos y hoy tengo entre 35 y 40 alumnos a disposición. Es un número lindo por estar arrancando. Entendiendo como está la situación no me puedo quejar. No es que permite tener una súper entrada de dinero, pero me ayuda emocionalmente poder hacer algo que me gusta. Cierra todo”, valoró.

Pararse frente a un grupo y ejercer la docencia era un reto que asumió, como todos los que afrontó en su carrera futbolística. “Fue un desafío muy grande volver a pararme delante de un grupo. Desde ese lado es lindo saber que las cosas marchan cuando estoy como cabeza de grupo. Acá dejé el rol de alumno como lo fui todo este tiempo como futbolista”, subrayó.

Luego continuó: “Me gusta ver que los alumnos se retiren contentos del entrenamiento. Me había gustado cuando arranqué la carrera, pero los métodos de entrenamientos van cambiando, el público se va renovando y tenía que estar a la altura de las circunstancias. Por ahora vamos bien. No me han tocado grupo complicados. La gente que viene quiere entrenar y sentirse bien. Es distinto a la docencia de escuela”, ejemplificó.

Verce resaltó la importancia del entrenamiento en la sociedad. Sobre todo en tiempos de aislamiento y distanciamiento social. “La gente cada vez se cuida más, necesita hacer actividad física para desenfocarse de lo que hace todo el día. Y esta necesidad creció mucho más en este contexto de pandemia. Por suerte somos muchos los profes y todos podemos trabajar.”

Mientras planifica cada jornada de entrenamientos Vercellino observa de reojo las noticias relacionadas al futuro del Torneo Federal A. “Ningún dirigente ni nadie sabe qué pasará. Nosotros tenemos que accionar en vez de quedarnos a entrenar a ver qué pasa. Hoy estoy con este proyecto y estoy bien. No sé si seguiré jugando o si me dedicaré a esto. Es una duda grande, pero que se extraña, se extraña”, aseveró. “¿Si me estoy retirando? Todo dependerá de las propuestas que surjan. Hoy analizo si me estabilizo en Concordia con esta posibilidad laboral o me voy otra vez y después retomo con este proyecto”, se despidió.